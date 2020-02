Diretta Treviso Fortitudo Bologna/ Streaming video tv: sfida storica (basket A1)

Treviso Fortitudo Bologna, che sarà diretta dagli arbitri Maurizio Biggi, Guido Giovannetti e Gianluca Capotorto, si gioca alle ore 19:00 di domenica 2 febbraio, presso il PalaVerde: siamo nella 21^ giornata del campionato di basket Serie A1 2019-2020 e questa partita rappresenta in qualche modo la storia della nostra pallacanestro. Due squadre che hanno scudetti in bacheca, e che si sono affrontate più volte all’inizio del nuovo millennio; non solo, sono anche state avversarie in LegaDue in epoca recente e infatti sono entrambe neopromosse. Oggi lottano per obiettivi diversi: la De’ Longhi arriva dalla fondamentale vittoria di Pistoia con la quale ha superato un momento difficile e ha ottenuto due punti che la pongono in una buona posizione in chiave salvezza, ma per il momento poco di più. Anche la Pompea era reduce da partite negative, ma grazie alla vittoria in volata contro Varese ha rimesso un piede nella zona playoff e ora proverà a difendere la sua posizione; staremo a vedere quello che succederà al PalaVerde, di sicuro la diretta di Treviso Fortitudo Bologna può regalare grande spettacolo e allora non resta che presentare i temi principali di questa partita, aspettandone la palla a due.

La diretta tv di Treviso Fortitudo Bologna non è una di quelle che saranno trasmesse dai canali della nostra televisione per questa giornata di campionato; tuttavia resta come sempre valido l’appuntamento con la piattaforma Eurosport Player, che ancora una volta fornisce tutte le gare di Serie A1 in diretta streaming video ai suoi abbonati (il servizio è a pagamento). Ricordiamo anche la possibilità di consultare il sito ufficiale www.legabasket.it: qui troverete le informazioni utili sulle squadre, la classifica e il calendario del torneo e, ovviamente, tabellino play-by-play e statistiche dei giocatori impegnati sul parquet.

Treviso Fortitudo Bologna è una grande classica, come abbiamo già detto: l’anno scorso le due squadre si sono affrontate nel girone Est di Serie A2 e l’Aquila ha avuto la meglio sostanzialmente dominando, anche se nel finale la De’ Longhi si è avvicinata fino a conquistare l’accesso ai playoff con la migliore posizione possibile e la promozione attraverso la griglia della post season. A metà stagione poi i veneti avevano battuto gli emiliani nella finale della Coppa Italia di categoria, raccogliendo se non altro un trofeo lungo la strada; al piano di sopra la Fortitudo ha dimostrato di essere più pronta a giocarsi un posto nei playoff, Treviso invece ha faticato a trovare ritmo e in particolare tra fine autunno e inizio inverno ha penato per staccarsi dalla zona retrocessione. La vittoria di Pistoia è importante anche per la fiducia, oltre al fatto di aver creato una distanza virtuale di quattro partite tra sé e la OriOra; oggi si proverà dunque a onorare il fattore campo e avvicinare eventualmente l’ottavo posto, che per una società come quella veneta resta naturalmente un obiettivo da perseguire concretamente.



