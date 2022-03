Diretta Treviso Manresa/ Streaming video tv: ultima spiaggia? (CL basket)

DIRETTA TREVISO MANRESA: PARTITA FONDAMENTALE!

Treviso Manresa, in diretta dal PalaVerde di Villorba, si gioca alle ore 20.30 di questa sera, lunedì 7 marzo 2022, per il girone J delle Top 16 della Champions League di basket, che torna protagonista dopo la lunga pausa dovuta prima alle Coppe nazionali e poi alla finestra per le Nazionali, che naturalmente la competizione FIBA rispetta. Dobbiamo essere onesti e dire che la situazione della Nutribullet è già critica, perché dopo due sconfitte sarà necessario ottenere la vittoria nella diretta di Treviso Manresa se si punta alla qualificazione per i quarti di finale.

Il cammino europeo di Treviso è già stato molto buono, superando la prima fase a gironi e il successivo turno degli spareggi, però adesso il compito si fa arduo. Nella Top 16 della Champions League le 16 squadre partecipanti sono divisi in quattro gironi da quattro squadre ciascuno e solo le prime due passeranno ai quarti di finale. Treviso finora ha giocato due sole partite e le ha perse entrambe, gli spagnoli del Baxi Manresa invece hanno una vittoria e una sconfitta e sarà fondamentale vincere per non staccarsi sempre più sul fondo: che cosa succederà in Treviso Manresa?

DIRETTA TREVISO MANRESA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Treviso Manresa non dovrebbe essere trasmessa dalla televisione di stato, in base al palinsesto: non sempre la Rai copre le partite di basket Champions League e non dovrebbe farlo questa sera, di conseguenza non dovrebbe esserci nemmeno la diretta streaming video. Sul sito ufficiale della competizione, che trovate all’indirizzo championsleague.basketball, potrete invece consultare il tabellino play-by-play e il boxscore aggiornato in tempo reale.

DIRETTA TREVISO MANRESA: RISULTATI E CONTESTO

La diretta di Treviso Manresa sarà quindi uno snodo fondamentale per l’avventura in Champions League della Nutribullet, che come abbiamo accennato in precedenza ha già fatto bene ed è infatti la migliore italiana, essendo andata più avanti di Sassari e Brindisi, che sulla carta avrebbero certamente dovuto essere più quotate rispetto ai veneti, però adesso è il momento in cui capiremo se le Top 16 saranno il traguardo per Treviso, oppure se si potrà sperare di andare ancora più avanti. In pochi giorni si giocherà due volte contro il Manresa (causa un precedente rinvio per Covid) e oggi è necessario vincere per mantenere vive le speranze.

A inizio febbraio infatti Treviso aveva subito due battute d’arresto contro le due formazioni turche che completano il girone a quattro: sconfitta per 88-76 sul campo del Darussafaka Istanbul il 1° febbraio, poi sette giorni più tardi ci fu un devastante 51-92 casalingo contro il Tofas Bursa, una batosta che purtroppo resterà nella storia di Treviso in negativo. Il Manresa contro le compagini turche ha fatto molto meglio. Ha perso ma di soli 6 punti contro il Tofus Bursa e ha invece vinto contro il Darussafaka. La strada si annuncia in salita, ma si deve vincere per sperare ancora…



