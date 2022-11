Diretta Treviso Milano/ Streaming video tv: Messina torna al PalaVerde (basket A1)

DIRETTA TREVISO MILANO: SFIDA STORICA!

Treviso Milano viene diretta dagli arbitri Michele Rossi, Andrea Bongiorni e Gianluca Capotorto: appuntamento alle ore 17:00 di domenica 27 novembre presso il PalaVerde, dove si gioca per la 8^ giornata di basket Serie A1 2022-2023. Situazione strana per l’Olimpia, che in campionato ha perso solo una volta (a Venezia) ed è reduce dal match dominato contro Trieste, ma in Eurolega attraversa un periodo di crisi che addirittura ha portato Ettore Messina (grande ex oggi) a parlare di possibili dimissioni. Dunque oggi bisognerà cercare il colpo esterno per provare se non altro a passare qualche giorno in serenità.

Parola che al momento non conosce Treviso, perché la Nutribullet arranca: una falsa partenza quella della squadra veneta, che nell’ultimo turno ha perso una sanguinosa partita a Napoli e dunque si è fatta assorbire dal gruppetto delle penultime (possiamo chiamarlo così) con la sola Scafati alle spalle. Sarà importante andare a caccia di riscossa, vedremo come andranno le cose al PalaVerde in quella che comunque è una sfida storica, aspettando che la diretta di Treviso Milano ci faccia compagnia possiamo valutare gli aspetti principali di un pomeriggio che potrebbe essere importante per una delle due squadre.

DIRETTA TREVISO MILANO STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Treviso Milano non sarà una di quelle che vengono trasmesse sui canali della nostra televisione, non essendo stata scelta per la 8^ giornata di Serie A1. Sappiamo però che da questa stagione tutte le gare del massimo campionato di basket sono fornite dal portale Eleven Sports: si tratterà dunque di una visione in diretta streaming video, e potrete scegliere di abbonarvi al servizio oppure acquistare l’evento on demand. Ricordiamo anche la possibilità di consultare liberamente il sito della Lega, che trovate all’indirizzo www.legabasket.it, per tutte le informazioni utili come il tabellino play-by-play e il boxscore aggiornati in tempo reale.

DIRETTA TREVISO MILANO: RISULTATI E CONTESTO

Nella diretta di Treviso Milano sono dunque due i temi: la voglia dell’Olimpia di allontanare la crisi in Eurolega e la necessità della Nutribullet di risalire la corrente. Milano chiaramente sa bene che giocare in campionato e in Europa è profondamente diverso, ma nelle ultime due stagioni aveva davvero trovato la quadra come dimostrano la Final Four del 2021 e il playoff replicato l’anno seguente; adesso invece sembra che la squadra sia tornata alle stagioni precedenti, quando non riusciva a superare il girone unico di Eurolega (una volta arrivando anche ultima in classifica), e dunque è chiaro che si debba in qualche modo provare a invertire la tendenza.

Per Treviso la parola d'ordine è salvezza: la classifica è corta, la stagione lunga e la possibilità di tornare ai playoff esiste – è un dato di fatto – ma per come è iniziata l'attuale Serie A1, ovvero con due vittorie e cinque sconfitte, è oltremodo evidente che in casa biancoverde per il momento non si possano fare troppi voli pindarici e si debba rimanere ancorati alla dura realtà, che è quella di una partita da vincere senza se e senza ma anche se l'avversaria si chiama Olimpia Milano. Tra qualche ora scopriremo come andranno le cose…











