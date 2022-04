Diretta Treviso Napoli/ Streaming video Rai: per non rischiare (basket)

DIRETTA TREVISO NAPOLI: PER FARE UN SALTO DI QUALITÀ!

Treviso Napoli, in diretta dal PalaVerde di Villorba alle ore 20.45 di questa sera, domenica 3 aprile 2022, sarà una partita che potrebbe rivelarsi fondamentale per entrambe le formazioni nella venticinquesima giornata della Serie A di basket. Basta infatti dare uno sguardo alla classifica per capire l’importanza della posta in palio nella diretta di Treviso Napoli: le due squadre sono appaiate in classifica con 18 punti, chi vince stasera potrà rilanciare le proprie ambizioni anche in ottica playoff, ma per chi ne uscirà sconfitto potrebbe tornare in discussione anche la salvezza, quindi veneti e campani sono davanti a un bivio.

Domenica scorso la Nutribullet Treviso ha perso per 74-67 sul campo della Vanoli Basket Cremona e adesso ha bisogno di tornare a vincere per non ritrovarsi nei guai nel finale di campionato, mentre la GeVi Napoli aveva ottenuto una preziosa vittoria per 79-69 contro Brindisi e in caso di nuovo successo potrebbero aprirsi prospettive interessanti per i partenopei. Sorridere oppure ritrovarsi nei guai: chi saprà cogliere l’occasione giusta in Treviso Napoli?

DIRETTA TREVISO NAPOLI STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Treviso Napoli sarà disponibile in chiaro per tutti su Rai Sport + HD (canale numero 58 del telecomando), di conseguenza raddoppierà la possibilità della diretta streaming video, che sarà garantita come sempre dalla piattaforma Discovery + per i propri abbonati ma anche da Rai Play per tutti. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING RAIPLAY

DIRETTA TREVISO NAPOLI: RISULTATI E CONTESTO

Si potrebbe dire che la diretta di Treviso Napoli sia un bivio, come abbiamo già accennato: chi vince fa un enorme passo verso la salvezza e può anche pensare ai playoff, per chi perde invece potrebbe tornare in discussione anche la permanenza in Serie A. Treviso deve riscattare la sconfitta contro Cremona, in una partita che già avrebbe potuto dare alla Nutribullet una ipoteca sulla salvezza. Occasione fallita nonostante quattro uomini in doppia cifra, sarebbe un delitto sprecare anche la seconda occasione, per giunta in casa.

Napoli invece si è rilanciata grazie al successo ottenuto dagli uomini di coach Buscaglia nella partita casalinga contro Brindisi con un bel 79-69: la GeVi ha allungati fino a toccare anche il +17, trascinata in particolare dalla coppia formata da Paris e Rich, autori di 42 punti in due, senza dimenticare la doppia doppia di McDuffie, che ha dato un eccellente contributo con 11 punti e 10 rimbalzi. Espugnare Treviso potrebbe voler dire salvezza quasi al sicuro…











