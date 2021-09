DIRETTA TREVISO NAPOLI/ Video streaming tv: i veterani della squadra partenopea

DIRETTA TREVISO NAPOLI: I VETERANI PARTENOPEI

Parlando della diretta di Treviso Napoli, possiamo anche porre l’accento su due veterani che la GeVi ha messo sotto contratto, nella speranza che possano alzare il livello della neopromossa campana. Quella di Josh Mayo è una conferma: il playmaker l’anno scorso ha contribuito al salto di categoria tornando a giocare in Serie A2, che aveva già conosciuto ai tempi di Scafati (2015-2016) risultando un grande realizzatore. Dopo il triennio a Bonn, Mayo è tornato in Italia per vestire la maglia di Varese, dove ha funzionato a sprazzi dovendo anche convivere con un infortunio, ma chiudendo a 15,7 punti di media.

Jason Rich a Varese avrebbe dovuto giocare l’anno scorso, ma dopo la firma del contratto si era tirato indietro; rimasto senza squadra, quest’anno riparte appunto da Napoli e da un campionato italiano che aveva onorato al massimo sia con Cremona che soprattutto, quattro anni più tardi, con Avellino (19,3 punti) risultando MVP della regular season 2017-2018. La formula dei veterani, scelta per esempio anche dall’altra neopromossa Tortona, potrebbe pagare dividendi ma come sempre sarà il campo a dirci se questa GeVi Napoli troverà la sua dimensione in Serie A1, restandoci e magari avvicinando i playoff… (agg. di Claudio Franceschini)

DIRETTA TREVISO NAPOLI STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Treviso Napoli non sarà disponibile: dobbiamo fare un discorso generale sulla trasmissione della Supercoppa basket 2021, e dire che nessuna partita sarà messa in onda dalla nostra televisione. Il torneo sarà invece una prerogativa di due broadcaster che forniranno la diretta streaming video: Discovery + lo abbiamo conosciuto in occasione delle Olimpiadi avendo l’integralità della diretta ai Giochi, Eurosport Player resta sempre la casa del grande basket nazionale e internazionale. In entrambi i casi sarà necessario sottoscrivere un abbonamento, le partite potranno essere seguite mediante dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone.

TREVISO NAPOLI: VENETI LANCIATI

Treviso Napoli è in diretta dal PalaVerde, alle ore 21:00 di giovedì 9 settembre: valida per la quarta giornata nel gruppo C di Supercoppa basket 2021, è anche la partita che chiude la prima fase per la De’ Longhi, che verosimilmente proseguirà la sua corsa nei quarti di finale. Lo abbiamo spiegato due giorni fa, nel presentare il terzo match dei veneti: Treviso ospiterà qui a Villorba uno dei gironi di qualificazione alla Champions League, naturalmente lo giocherà anche e dunque ha dovuto chiedere alla Lega Serie A il permesso di disputare subito tutte le sue partite di Supercoppa, ovviamente per la prima fase.

Questo potrebbe creare una situazione scomoda per le avversarie perché, vincendo oggi, i veneti renderebbero sostanzialmente inutili le ultime due partite; sarà dunque compito della GeVi provare a fare il colpo grosso al PalaVerde e rendere ancora più interessante questo girone anomalo, vedremo come andranno le cose nella diretta di Treviso Napoli e, aspettando che il match prenda il via, possiamo fare qualche valutazione circa i temi principali che emergeranno dalla serata.

DIRETTA TREVISO NAPOLI: RISULTATI E CONTESTO

Treviso Napoli aveva già avuto la sua prima partita nel corso della prima giornata della Supercoppa basket 2021: al PalaBarbuto si era trattato di un match a basso punteggio, lo aveva vinto la De’ Longhi pur segnando appena 68 punti, ma con un’ottima difesa che aveva tenuto gli avversaria 58. Max Menetti per questa stagione conta molto sulla solidità difensiva: avendo perso un realizzatore principe come David Logan, adesso Treviso dovrà in qualche modo cambiare il suo modo di giocare e infatti abbiamo già visto come il contributo dei lunghi sia stato importante nelle prime due vittorie.

Per il momento invece possiamo sospendere le valutazioni su Napoli: una sola partita non può certo essere indicativa della situazione della GeVi, che è una neopromossa e ha cambiato qualcosa nel suo roster, dovendo affrontare un campionato di categoria superiore. Stefano Sacripanti in panchina è una garanzia e lo abbiamo già detto, per il resto bisognerà aspettare che la stagione entri davvero nel vivo e che questa Napoli abbia carburato, certo anche il match di questa sera contro Treviso farà parte integrante del percorso e dunque lo aspettiamo, volendo scoprire quale sarà il suo esito.



