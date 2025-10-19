Diretta Treviso Napoli streaming video tv: orario e risultato live della partita che si gioca per la terza giornata di basket Serie A1.

DIRETTA TREVISO NAPOLI (RISULTATO LIVE 22-15): FINE PRIMO QUARTO

Ottimo avvio per Treviso in questa diretta, che chiude il primo quarto avanti 22-15 contro il Basket Napoli. I veneti partono forte, mostrando grande intensità difensiva e un attacco fluido, trascinati da un ispirato Ragland, già in grande spolvero. Il play americano è il leader indiscusso di questo primo parziale: 7 punti e 2 assist in appena 9 minuti, con ottime letture e gestione perfetta del ritmo. Accanto a lui, Pinkins si fa sentire sotto canestro con 6 punti e 2 rimbalzi, mentre Stephens aggiunge 4 punti e 3 rimbalzi, dando energia e solidità nel pitturato.

Anche Miaschi contribuisce con 3 punti e buone giocate difensive, confermando il grande impatto del collettivo trevigiano. Napoli, invece, fatica a entrare in ritmo, nonostante un buon avvio di Flagg, autore di 6 punti e 3 rimbalzi, e la solita presenza costante sotto i tabelloni. Tuttavia, le percentuali dal campo restano basse e i partenopei faticano a contenere le transizioni rapide di Treviso. (agg. Gianmarco Mannara)

DIRETTA TREVISO NAPOLI (RISULTATO 0-0): PALLA A DUE!

Ci siamo, la diretta Treviso Napoli è dietro l’angolo e allora noi abbiamo il tempo di ricordare, come già accennato, l’incredibile rincorsa della squadra partenopea lo scorso anno. Ricordiamo che Napoli nel 2024 aveva vinto la Coppa Italia ed era rimasta fuori dai playoff solo per la classifica avulsa; ripartita con grande entusiasmo, si era però trovata a fronteggiare subito una montagna perché, appunto, aveva perso le prime 11 partite di Serie A1 vivendo anche qualche addio nel roster, e l’esonero di Igor Milicic – dopo otto giornate – sostituito da Giorgio Valli, e naturalmente uno scenario già semi-segnato.

La prima vittoria, all’overtime nel derby contro Scafati, è arrivata solo il 22 dicembre; sembrava peregrina, e invece anche grazie ai ritorni di Jacob Pullen e Tomislav Zubcic il miracolo è avvenuto. Dopo lo 0-11 iniziale, Napoli ha fatto 9-10: naturalmente non è bastato per andare oltre una salvezza che comunque è arrivata anche in anticipo, dunque questo dimostra che tre sconfitte consecutive per iniziare il campionato non possono essere definitive ma, comunque, è sempre meglio non dover avere l’acqua alla gola. Parola al parquet del PalaVerde adesso, perché è il momento: la diretta Treviso Napoli comincia davvero! (agg. di Claudio Franceschini)

DOVE SEGUIRE LA DIRETTA TREVISO NAPOLI IN STREAMING VIDEO TV

La diretta Treviso Napoli non godrà di una messa in onda in tv, come tutte le partite di Serie A1 potrà comunque essere seguita in diretta streaming video su LBA Tv.

TREVISO NAPOLI: CACCIA ALLA PRIMA VITTORIA!

Per la diretta Treviso Napoli viriamo la nostra attenzione sul PalaVerde di Villorba dove, alle ore 19:00 di domenica 19 ottobre, si gioca per la terza giornata di basket Serie A1 2025-2026, una partita molto delicata visto che entrambe le squadre sono ancora alla ricerca della prima vittoria in campionato.

C’entra sicuramente anche il calendario, almeno per quanto riguarda la NutriBullet che, sfiorata la vittoria contro Brescia, ha poi perso a Tortona contro una squadra già in palla per il successo all’Unipol Forum, dunque due partite complesse ma oggi la possibilità di riscattarsi e finalmente muovere la classifica.

Anche Napoli chiaramente non ha avuto un attimo di respiro: esordio sul campo dei campioni d’Italia e sconfitta netta, una settimana più tardi il ko interno contro Trieste confermando le sensazioni del precampionato, ovvero una squadra che ha tanto potenziale ma deve ancora mettere insieme i suoi pezzi.

Tra poco avremo la palla a due sulla diretta Treviso Napoli che, per come stanno adesso le cose, è già molto importante ma non può ancora determinare ancorchè, non ci resta che scoprire cosa ci dirà il parquet del Palaverde su questo match.

DIRETTA TREVISO NAPOLI: IMPERATIVO NON AFFONDARE

Ci avviciniamo alla diretta Treviso Napoli riprendendo quanto si diceva sopra, ovvero che è troppo presto per lanciare giudizi ma anche che ritrovarsi 0-3 dopo tre gare sarebbe uno scenario non troppo felice. Su questo, bisogna dire che entrambe le squadre hanno conosciuto inizi pessimi con lunghe strisce di sconfitte; l’anno scorso Napoli era addirittura partita con uno 0-11 che sembrava definitivo, ma poi clamorosamente si è salvata e lo stesso aveva fatto Treviso nella stagione precedente, tuttavia se ci fosse qualche ambizione da playoff è evidente che si debba cominciare a vincere quanto prima.

Intanto possiamo dire che per entrambe le squadre il progetto tecnico è nuovo e questo può influire, Alessandro Rossi ha vinto l’Europeo Under 20 con la nostra nazionale e Alessandro Magro ha fatto benissimo a Brescia, ma è sempre complicato entrare in nuova società e sistemare le cose, soprattutto se si arriva da una stagione che per entrambe non è stata particolarmente brillante. Sarà allora il PalaVerde a dirci cosa potrà succedere tra poco nella diretta Treviso Napoli, sicuramente e ovviamente una delle due squadre vincerà la prima partita in questa Serie A1 e l’altra si leccherà le ferite, ma per tutte e due ci sarà comunque da lavorare duramente.