Diretta Treviso Olimpia Milano/ Streaming video e tv: al PalaVerde torna il basket A1

Treviso Olimpia Milano, che sarà diretta da Michele Rossi, Guido Giovannetti e Dario Morelli, si gioca alle ore 20:45 di giovedì 26 settembre: grande appuntamento al PalaVerde per la prima giornata del campionato di basket Serie A1 2019-2020. Finalmente la società veneta è tornata nel massimo torneo di pallacanestro: non si può parlare del vecchio contesto perché nel frattempo i Benetton hanno lasciato e si è costituito un nuovo gruppo, ma la piazza Treviso mancava al grande basket e con la promozione centrata lo scorso giugno è finalmente riuscita a tornare dove le compete. Quasi come se fosse un segno, la De’ Longhi se la vede subito contro la favoritissima per lo scudetto: quell’Olimpia Milano che anche in queste stagioni dominanti non ha mai vinto due titoli consecutivi ma punta a metterne un altro in cascina, sempre dando uno sguardo alla crescita europea. Sarà dunque interessante valutare quello che succederà nella diretta di Treviso Olimpia Milano: la palla a due è attesa ormai tra poche ore, si tratta solo di aspettare…

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Treviso Olimpia Milano è disponibile su Rai Sport o Rai Sport + e, di conseguenza, sarà un appuntamento in chiaro per tutti: la sfida della prima giornata di Serie A1 si potrà seguire anche sul sito www.raiplay.it sfruttando il servizio di diretta streaming video, gli apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone saranno utili anche agli abbonati alla piattaforma Eurosport Player che come sempre fornisce l’intera gamma delle partite di questo campionato di basket. CLICCA QUI PER LO STREAMING VIDEO SU RAIPLAY

DIRETTA TREVISO OLIMPIA MILANO: IL CONTESTO

Treviso Olimpia Milano è una classica del nostro basket, anche se va detto che le due squadre non si sono mai affrontate realmente per i titoli: l’epopea della famiglia Benetton si è di fatto esaurita nel momento in cui Giorgio Armani iniziava a investire fortemente sulla società meneghina, la retrocessione dei veneti ha fatto il resto ma finalmente la De’ Longhi può tornare a giocarsela in Serie A1, per l’entusiasmo di un PalaVerde che ha vissuto anche finali di Eurolega. A questo proposito, forse il vero obiettivo dell’Olimpia resta questo: con il nuovo formato Milano non ha mai superato il primo turno dell’Eurolega e ne fa quasi un punto di onore, sapendo di avere una squadra pronta a fare la differenza anche in ambito internazionale. La firma di Sergio Rodriguez viene quasi oscurata da quella di Ettore Messina, che peraltro qui è un grande ex: spetta a lui riportare l’Olimpia ai primissimi piani del basket italiano ed europeo, una sfida che illustri colleghi arrivati prima di lui hanno fallito o comunque non completato. Intanto si gioca la prima giornata di campionato, poi si vedrà…



