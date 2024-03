DIRETTA TREVISO PESARO/ Video streaming tv: la parola a Meo Sacchetti! (basket A1, oggi 30 marzo 2024)

DIRETTA TREVISO PESARO: PARLA SACCHETTI

In vista della diretta di Treviso Pesaro è interessante riportare il succo delle dichiarazioni che Meo Sacchetti, coach della Vuelle, aveva rilasciato in conferenza stampa dopo la sconfitta della Vitrifrigo Arena contro Reggio Emilia, maturata la scorsa domenica. Sacchetti infatti ha parlato di atteggiamento “vergognoso” da parte della sua squadra: da una parte si è assunto le colpe a carico dei giocatori, dall’altra parte però ha anche sottolineato come non sia la prima volta che Pesaro va incontro a partite di questo tenore, che ha definito apatiche e senza alcuna capacità di reazione alle difficoltà.

“È davvero difficile trovare delle giustificazioni a quanto visto” ha detto il coach; possiamo ricordare che Pesaro ha perso 69-87 e, dopo aver chiuso il primo tempo con uno svantaggio di 9 punti, nel terzo quarto ha incassato un parziale di 16-28 che chiaramente ha chiuso i conti a favore di Reggio Emilia. Adesso naturalmente per la Vuelle sarà fondamentale cancellare immediatamente la prestazione negativa e affrontare la trasferta del PalaVerde come se fosse l’ultima spiaggia, anche perché di fatto, visto che mancano sei giornate al termine e Treviso ha già due partite di vantaggio, di fatto ci assomiglia molto… (agg. di Claudio Franceschini)

TREVISO PESARO STREAMING VIDEO DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Treviso Pesaro non sarà trasmessa sui canali tradizionali: non è infatti una delle partite comprese nel pacchetto di tre gare che per questa 24^ giornata sono state scelte per andare in chiaro su DMAX o sulla televisione satellitare . Va tuttavia ricordato che tutte le partite del campionato di basket Serie A1 sono fornite dalla piattaforma DAZN, e anche in questo caso sarà necessario aver sottoscritto un abbonamento per la visione in diretta streaming video. Inoltre sul sito ufficiale della Lega, all’indirizzo www.legabasket.it, troverete tutte le informazioni utili come il tabellino play-by-play e il boxscore aggiornato in tempo reale.

SFIDA DELICATISSIMA!

Treviso Pesaro sarà diretta dagli arbitri Beniamino Manuel Attard, Mark Bartoli e Daniele Valleriani: alle ore 17:00 di sabato 30 marzo si gioca per la 25^ giornata nel campionato di basket Serie A1 2023-2024. È una sfida delicatissima per la salvezza, che potrebbe decidere molto: Treviso nell’ultimo turno ha fatto un grande colpo vincendo sul parquet di Pistoia, ha agganciato Varese e ha così messo due gare di margine tra sé e la retrocessione, confermando che dopo il pessimo inizio di stagione il passo è stato tutto sommato buono e di fatto da playoff.

Dopo un paio di vittorie fondamentali Pesaro è tornata a faticare, ha perso in casa contro Reggio Emilia ed è stata ripresa da Brindisi, ritrovandosi all’ultimo posto in classifica e dunque con sempre meno chance di rimanere in Serie A1. Come detto però un blitz della Vuelle al PalaVerde potrebbe cambiare quasi tutto, vedremo allora cosa succederà tra poche ore e, mentre aspettiamo che la diretta di Treviso Pesaro prenda il via, possiamo fare qualche ulteriore considerazione sui temi principali che saranno portati in dote da questa partita.

DIRETTA TREVISO PESARO: RISULTATI E CONTESTO

Con la diretta di Treviso Pesaro stiamo dunque per raccontare una partita che le due squadre non possono perdere: certamente nemmeno la NutriBullet, che ha soltanto due gare di margine sulle ultime due della classifica e dunque non può tirare troppo la corda, anche se certamente Frank Vitucci ha in qualche modo trovato la quadratura del cerchio e sarebbe già abbondantemente salvo se non fosse stato per un avvio da nove sconfitte consecutive, che chiaramente ha condizionato e condiziona tuttora il cammino di Treviso.

Pesaro invece una sua continuità non l’ha mai trovata: come detto nelle ultime settimane la Vuelle ha battuto un paio di colpi di grande qualità che lasciavano intuire come il vento potesse essere cambiato, invece gli adriatici alternano queste prestazioni a sconfitte pessime come si è capito anche dal giudizio di Meo Sacchetti dopo lo scivolone interno contro Reggio Emilia. Adesso servirà tornare a giocare in un certo modo senza guardare in faccia a nessuno, perché per Pesaro la missione salvezza è sempre più complicata.

