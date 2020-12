Diretta Treviso Pesaro/ Streaming video tv: incrocio intrigante! (basket A1)

DIRETTA TREVISO PESARO: INCROCIO INTRIGANTE

Treviso Pesaro sarà diretta dagli arbitri Mark Bartoli, Denis Quarta e Dario Morelli: si gioca alle ore 17:30 di domenica 6 dicembre, all’interno della decima giornata del campionato di basket Serie A1 2020-2021. Partita molto interessante: si affrontano infatti due squadre che partivano con l’obiettivo di salvarsi, ma che hanno già fatto vedere di potersi regalare qualcosa in più. In particolare la Vuelle, che dopo il salvifico lockdown si è rimessa in carreggiata e ha costruito un roster capace di infilarsi già concretamente nella lotta ai playoff, come dimostrato anche dalla netta vittoria contro Reggio Emilia prima della sosta; anche la De’ Longhi però ha più di un argomento per tornare a giocare una post season che manca da parecchi anni (c’era ancora il marchio Benetton e si trattava di un’altra società), Max Menetti sta confermando tutte le sue doti in panchina e la squadra sta facendo bene, anche se bisognerà valutarne la condizione visto che, prima di recuperare alla Unipol Arena giovedì, era ferma da 26 giorni. Vedremo dunque come andranno le cose nella diretta di Treviso Pesaro, aspettando la quale possiamo fare qualche rapida analisi sui temi principali.

TREVISO PESARO IN DIRETTA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

Non sarà possibile assistere alla diretta tv di Treviso Pesaro: per tutti gli appassionati di basket l’appuntamento è quindi su Eurosport Player, la piattaforma che fornisce tutte le gare del campionato (anche quelle trasmesse in televisione) ai suoi abbonati, naturalmente in diretta streaming video. Il sito ufficiale www.legabasket.it vi permetterà di consultare liberamente le informazioni utili come il tabellino play-by-play e le statistiche dei giocatori, ma anche la classifica di Serie A1 e i contenuti multimediali.

DIRETTA TREVISO PESARO: RISULTATI E CONTESTO

Questa Treviso Pesaro è sicuramente una delle partite più intriganti nella decima giornata di campionato. Le due squadre sono storiche e si sono anche affrontate in finale scudetto, da tempo hanno lasciato alle spalle quell’epoca gloriosa ma adesso sono pronte a reinserirsi nell’élite del basket italiano. Che potessero andare incontro a una stagione positiva si era già visto in Supercoppa, perché entrambe erano riuscite a dare filo da torcere alle big; impressionante in particolar modo la trasformazione della Vuelle in pochi mesi, ma questo sicuramente ci dice anche di come nella pallacanestro odierna il budget possa fare la differenza. Resta però la grande qualità di un roster che abbina giovani e veterani in un mix che sta funzionando parecchio, lo stesso si può dire di una Treviso che si affida ancora a David Logan ma ha inserito in squadra alcuni elementi che hanno ancora tutta una carriera davanti, ma che stanno già dimostrando il loro valore. Sarà dunque interessante scoprire chi riuscirà a prendersi la vittoria questo pomeriggio, facendo un altro bel passo avanti in classifica e continuando a sperare nei playoff, detto che una sconfitta non sarebbe affatto definitiva anche perché siamo solo all’inizio…

