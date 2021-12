DIRETTA/ Treviso Pesaro video streaming tv: parola a coach Max Menetti

DIRETTA TREVISO PESARO: PARLA MENETTI

Mentre ci avviciniamo alla diretta di Treviso Pesaro, facciamo un passo indietro a domenica scorsa per leggere le dichiarazioni nella sala stampa del Palaverde di coach Max Menetti, che aveva commentato così la vittoria della sua Nutribullet Treviso contro la sua ex Reggio Emilia: “Avevamo ben chiaro che avremmo affrontato una squadra tosta, e così è stato. Quando abbiamo iniziato a fare le cose nel giusto modo e con l’energia necessaria siamo riusciti a prendere il largo. Probabilmente lo abbiamo fatto nel momento giusto e ciò ha svolto un ruolo chiave nell’economia dell’incontro”.

Coach Menetti aveva tratto da quella partita anche un insegnamento più generale: “Da questa partita dobbiamo trarre ancora maggiore consapevolezza di cosa ci serve per portare a casa i risultati. Quando siamo presenti sulle palle vaganti, attivi a rimbalzo e quando difendiamo in maniera aggressiva, ne beneficia anche l’attacco”. Treviso saprà soddisfare il suo allenatore questa sera? (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

DIRETTA TREVISO PESARO STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Treviso Pesaro sarà garantita agli abbonati sul canale Eurosport 2, mentre l’altro riferimento per seguire il match sarà naturalmente quello della diretta streaming video sulla piattaforma Discovery +, che trasmette su abbonamento tutte le partite del campionato di Serie A di basket italiana.

OSPITI IN DIFFICOLTÀ

Treviso Pesaro, diretta dagli arbitri Baldini, Brindisi e Bettini presso il Palaverde di Villorba (Treviso), sarà l’anticipo della undicesima giornata della Serie A di basket 2021-2022 la cui palla a due sarà in programma alle ore 20.00 di questa sera, sabato 11 dicembre 2021. La diretta di Treviso Pesaro ci offrirà una partita tra due piazze che in altri tempi hanno fatto la storia del basket italiano anche ai massimi livelli, ma in questo momento la situazione in classifica è diversa per la Nutribullet Treviso e la Carpegna Prosciutto Pesaro.

Infatti Treviso si sta togliendo delle belle soddisfazioni in questo campionato in cui gli uomini di coach Menetti sono già a quota 12 punti grazie a sei vittorie e quattro sconfitte dopo il successo di domenica scorsa contro Reggio Emilia, mentre Pesaro è senza dubbio più in difficoltà a quota 6 punti con tre vittorie e sette sconfitte, anche se domenica scorsa pure i marchigiani hanno vinto, nel loro caso contro Varese. Obiettivi dunque diversi ma altrettanto importanti: cosa succederà oggi in Treviso Pesaro?

DIRETTA TREVISO PESARO: IL CONTESTO

Verso la diretta di Treviso Pesaro, dobbiamo quindi fare i complimenti alla Nutribullet e al suo coach Menetti, che stanno cercando di consolidarsi in piena zona playoff, mettendo nel mirino innanzitutto la qualificazione per la Final Eight di Coppa Italia, ulteriormente avvicinata domenica scorsa grazie al successo per 86-76 contro Reggio Emilia, firmata soprattutto dai 20 punti messi a referto da un ottimo Bortolani, seguito dai 15 punti di Imbrò.

Pesaro e il suo coach Banchi devono invece pensare innanzitutto alla salvezza per la Carpegna Prosciutto, che però domenica scorsa si è rilanciata con il fantastico successo per 94-75 contro Varese, concorrente diretta per la salvezza. L’uomo copertina era stato in questo caso Larson con i suoi 23 punti, infilare un’altra vittoria in una trasferta difficile potrebbe essere la svolta per i marchigiani. Staremo a vedere se ne saranno capaci…



