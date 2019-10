Diretta Treviso Pistoia/ Streaming video tv: per i primi punti (basket Serie A)

Treviso Pistoia, diretta dagli arbitri Gabriele Bettini, Mark Bartoli e Matteo Boninsegna, si gioca al PalaVerde di Villorba (Treviso) alle ore 18.15 di oggi, domenica 6 ottobre 2019, come una delle partite valide per la terza giornata del campionato di Serie A di basket 2019-2020. Treviso Pistoia sarà dunque una partita che metterà di fronte due squadre che hanno il medesimo obiettivo, cioè la salvezza. L’inizio di campionato infatti non autorizza De’ Longhi e Oriora a fare troppi voli con la fantasia, dal momento che fino a questa terza giornata sia i veneti sia i toscani hanno raccolto due sconfitte nelle precedenti due partite disputate. Non è ancora il momento di fare drammi, ma certamente la classifica piange: oggi una spezzerà il digiuno, ma l’altra resterà tristemente a quota zero, situazione mai piacevole.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Non sarà possibile assistere alla diretta tv di Treviso Pistoia, che non è tra le partite trasmesse per questa terza giornata di campionato; tuttavia l’appuntamento classico per tutti gli appassionati è sulla piattaforma Eurosport Player, che fornisce a tutti gli abbonati l’intera gamma delle gare di Serie A in diretta streaming video. Dovrete dunque dotarvi di apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone per seguire la sfida, mentre sul sito ufficiale www.legabasket.it sono consultabili le informazioni utili come il tabellino play-by-play e le statistiche dei giocatori in campo al PalaVerde.

DIRETTA TREVISO PISTOIA: IL CONTESTO

Abbiamo già delineato la diretta di Treviso Pistoia come una partita certamente delicata per entrambe le formazioni, come è d’altronde normale che sia tra una neopromossa (per quanto prestigiosa) come Treviso e una squadra già da diverse stagioni abituata a lottare per la salvezza, come è invece Pistoia. La De’ Longhi ha perso al debutto per 53-75 in casa contro l’Olimpia Milano, poi è stata sconfitta anche a Cremona, ma solo in volata (89-87) al termine di una partita che ha dunque dato buone indicazioni sul livello di competitività per Treviso. Pistoia invece ha debuttato perdendo per 88-75 sul parquet di Trento, poi la Oriora è stata sconfitta anche dalla Virtus Bologna in Toscana (78-88). Treviso parte forse leggermente favorita sulla carta, anche grazie al fattore campo: che cosa succederà al PalaVerde?



