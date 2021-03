Diretta Treviso Reggio Emilia/ Streaming video tv: delicata per entrambe (basket A1)

DIRETTA TREVISO REGGIO EMILIA: LA PARTITA DI MENETTI

Treviso Reggio Emilia sarà diretta dagli arbitri Tolga Sahin, Giulio Pepponi e Federico Brindisi: si gioca alle ore 19:00 di domenica 7 marzo e rientra nel programma della 21^ giornata per il campionato di basket Serie A1 2020-2021. Naturalmente è una partita speciale per Max Menetti che affronta il suo glorioso passato, ma è un match importante per entrambe le squadre: in classifica la De’ Longhi ha 2 punti in più ma domenica scorsa è stata battuta in rimonta da Cantù e ha sprecato una grande occasione per agganciare il treno del sesto posto, dovendo ora fare un altro importante salto di qualità.

La Unahotels invece ha perso a Brescia, una partita sanguinosa perché adesso i punti di vantaggio sul penultimo posto sono appena 2: servirà una grande prestazione per portare a casa un successo che la faccia uscire dai guai, a noi adesso non resta che metterci comodi e aspettare che la diretta di Treviso Reggio Emilia prenda il via, nel frattempo possiamo anche provare a fare qualche valutazione specifica circa i temi principali che sono legati a questa partita.

DIRETTA TREVISO REGGIO EMILIA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Treviso Reggio Emilia non sarà trasmessa sui canali della nostra televisione: l’unico appuntamento per seguire questa partita della 21^ giornata di Serie A1 resta dunque quello sulla piattaforma Eurosport Player (è necessario sottoscrivere un abbonamento) che fornisce tutte le gare del campionato di basket in diretta streaming video. Ricordiamo anche la possibilità di consultare liberamente, sul sito ufficiale www.legabasket.it, tutte le informazioni utili come il tabellino play-by-play e il boxscore aggiornato in tempo reale.

DIRETTA TREVISO REGGIO EMILIA: RISULTATI E CONTESTO

Sarà molto interessante seguire la diretta di Treviso Reggio Emilia. La De’ Longhi ha già dimostrato di essere una squadra da playoff, ha grande qualità e un David Logan che rimane un lusso anche in età avanzata ma adesso deve realmente svoltare, perché a Cantù un ottimo primo tempo della guardia di Chicago e di Michal Sokolowski è stato vanificato da una ripresa in cui questi due giocatori non sono mai stati un fattore, dunque si tratta appunto di trovare la continuità sui 40 minuti perché l’obiettivo ottavo posto è alla portata ma la concorrenza è folta e agguerrita. Reggio Emilia era partita davvero bene in questo campionato, ma poi ha attraversato parecchi problemi; soprattutto a pesare sembra essere la gestione dello spogliatoio, con le vicende di Josh Bostic e Dominique Sutton a tenere banco e un roster che si è indebolito rispetto al girone di andata. Il match del PalaVerde sarà dunque molto delicato per entrambe le squadre, vedremo come andranno le cose…



