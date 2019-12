Diretta Treviso Reggio Emilia/ Streaming video tv: la serata di Menetti (basket A1)

Treviso Reggio Emilia, partita diretta dagli arbitri Saverio Lanzarini, Fabrizio Paglialunga e Sergio Noce, si gioca alle ore 19:00 di domenica 8 dicembre: nel giorno dell’Immacolata il PalaVerde ospita la sfida valida per la 12^ giornata nel campionato di basket Serie A1 2019-2020. E’ la serata di Massimiliano Menetti, che si trova di fronte una squadra che è stato capace di portare a giocarsi due scudetti; in termini generali invece si tratta di una partita tra due squadre che arrivano da sconfitte ma sembrano aver già fatto il salto di qualità allontanando la zona retrocessione, e si possono dunque concentrare sulla corsa alla Final Eight di Coppa Italia e poi sui playoff. In particolare la De’ Longhi dovrà riscattare il brutto ko di Trieste nel quale ha segnato solo 61 punti; vedremo allora come andranno le cose nella diretta di Treviso Reggio Emilia, aspettando la palla a due ne possiamo intanto presentare i temi principali.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Treviso Reggio Emilia non è una di quelle garantite per questa giornata dtrevisoi campionato: questo significa che l’unico appuntamento disponibile per tutti gli appassionati è quello con la piattaforma Eurosport Player, che fornisce tutte le gare di Serie A1 in diretta streaming video. Al servizio occorre abbonarsi, mentre è consultabile gratuitamente il sito www.legabasket.it per avere accesso al tabellino play-by-play e le statistiche dei giocatori in campo.

DIRETTA TREVISO REGGIO EMILIA: RISULTATI E CONTESTO

Treviso Reggio Emilia sarà una sfida interessante, perché come detto entrambe le compagini stanno facendo bene: la De’ Longhi, neopromossa, ha avuto qualche partita di assestamento alla massima serie ma poi ha infilato vittorie anche convincenti, dimostrando di poter stare in questa categoria e anche di poter giocare un ruolo da protagonista. Lo stesso si può dire della Grissin Bon, che arriva da un paio di stagioni mediocri; in particolare l’ultima, che è stata anche quella che ha inaugurato ufficialmente l’era post-Menetti. Oggi la Reggiana sembra in grado di lottare per un posto nei playoff e dunque per tornare nell’elite del basket italiano, dove è stata anche a lungo prima di avere un calo. La storia di Treviso ovviamente è ben nota, ma sono anche lontani i tempi in cui la famiglia Benetton possedeva la squadra e la faceva arrivare sul tetto d’Italia e in finale di Eurolega; in Veneto si è ripartiti da zero e in breve tempo si è tornati al top della pallacanestro azzurra, ora però bisogna ridare grandi emozioni a una piazza che è sempre stata appassionata e per questo esigente.



© RIPRODUZIONE RISERVATA