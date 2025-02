DIRETTA TREVISO REGGIO EMILIA: VITUCCI PER CONFERMARSI!

La diretta Treviso Reggio Emilia si gioca alle ore 16:30 di domenica 9 febbraio, saremo al PalaVerde per la 19^ giornata di basket Serie A1 2024-2025 e una partita molto interessante tra due squadre che sono in fiducia, almeno riguardo gli ultimi impegni. Doppia vittoria per la Unahotels, che ha schiantato Cremona al PalaBigi tenendola ad appena 51 punti e poi ha replicato in Champions League, ottenendo una fondamentale vittoria in trasferta per avvicinare la possibilità di volare ai quarti di finale, la strada è lunga ma interessante e tra poco passerà dalla Final Eight di Coppa Italia.

Diretta/ Petkimspor Reggio Emilia (risultato finale 87-91): Cheatham 20 punti (4 febbraio 2025)

Treviso invece ha piazzato un bel colpo nell’ultimo fine settimana, andando a vincere a Pistoia: successo non scontato per una NutriBullet che rimane sempre un po’ ondivaga ma che in questo momento ha allontanato con decisione lo spettro della retrocessione e può pensare di correre per un posto nei playoff, per quanto sia difficile andare a prenderlo. Vedremo allora quel che accadrà nel corso della diretta Treviso Reggio Emilia, per ora facciamo qualche altro focus sulla bella partita del PalaVerde.

DIRETTA/ Pistoia Treviso (risultato finale 84-90): Paulicap domina, la NutriBullet vince! (2 febbraio 2025)

COME SEGUIRE LA DIRETTA TREVISO REGGIO EMILIA IN STREAMING VIDEO TV

Senza una diretta tv che riguardi Treviso Reggio Emilia, la partita di basket Serie A1 sarà accessibile ai soli abbonati alla piattaforma DAZN, che la potranno dunque seguire con il servizio di diretta streaming video.

DIRETTA TREVISO REGGIO EMILIA: BENE LA UNAHOTELS

Anticipando la diretta Treviso Reggio Emilia possiamo sicuramente dire che per la Unahotels sia la seconda stagione positiva: Dimitris Priftis sta facendo davvero un bel lavoro nel rilanciare una squadra che dopo l’addio di Max Menetti aveva un po’ vivacchiato, ma che ora con un po’ di fortuna potrebbe raggiungere quelle vette anche se non è ancora la favorita per la finale scudetto, intanto però ci sarà un’altra avventura in Coppa Italia e, continuando di questo passo, anche i playoff possono essere confermati e mai come quest’anno l’equilibrio è tale da far sognare almeno una semifinale.

Diretta/ Reggio Emilia Cremona (risultato finale 78-51): super seconda parte (basket A1, 1 febbraio 2025)

Treviso come già detto si trova più sotto in classifica, ma certamente il suo campionato è più positivo rispetto a quello scorso: la NutriBullet sembra aver trovato le sue certezze e la crescita di giocatori come Pauly Paulicap e Osvaldas Olisevicius, decisivi anche a Pistoia, sono la prova di come il progetto veneto stia provando a fare il salto di qualità per andare a inseguire quei playoff che mancano da tempo, e che naturalmente sarebbero un bel traguardo a patto che siano anche una base su cui poggiare il futuro. Intanto godiamoci la diretta Treviso Reggio Emilia…