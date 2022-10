Diretta Treviso Reggio Emilia/ Streaming video tv: Max Menetti il grande ex (basket A1)

DIRETTA TREVISO REGGIO EMILIA: PARTITA SPECIALE!

Treviso Reggio Emilia si gioca in diretta dal PalaVerde di Villorba, alle ore 20:30 di sabato 1 ottobre: l’anticipo nella 1^ giornata di basket Serie A1 2022-2023 dà ufficialmente il via alla nuova stagione per quanto riguarda il campionato. Troviamo due squadre ambiziose, e subito un incrocio speciale: a Reggio Emilia infatti è tornato Max Menetti, artefice del grande ciclo di quella Grissin Bon che aveva vinto la EuroChallenge e giocato due finali scudetto consecutive, e che poi si è seduto sulla panchina di Treviso riportando subito la squadra in Serie A1 e da lì ai playoff, prima di venire esonerato nel corso della stagione passata.

Menetti torna a “casa”, la Nutribullet invece ha confermato Marcelo Nicola: leggenda dei tempi gloriosi della Benetton, l’argentino aveva preso proprio il posto del già citato Menetti per guidare i veneti, in netto calo, nelle ultime cinque giornate dello scorso campionato. La salvezza è arrivata anche senza troppi affanni, ora dunque si riparte da lui con la speranza di andare a prendersi i playoff. Vedremo quello che succederà nella diretta di Treviso Reggio Emilia; aspettando che la partita del PalaVerde prenda il via possiamo fare qualche rapida valutazione circa i temi principali che potrebbero emergere dalla serata, anche se trattandosi della prima giornata è chiaramente ancora tutto in divenire…

DIRETTA TREVISO REGGIO EMILIA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

Per quanto riguarda la diretta tv di Treviso Reggio Emilia, il discorso vale per questa come le altre partite del campionato di basket Serie A1: al momento non c’è troppa chiarezza circa un accordo per trasmettere almeno due gare per giornata in televisione, nel caso comunque si parla di un contratto con Discovery Plus e le immagini disponibili su Eurosport 2 (dunque, comunque riservato agli abbonati alla televisione satellitare). Sappiamo invece che la diretta streaming video sarà garantita da Eleven Sports, portale al quale si può sottoscrivere un abbonamento o utilizzabile per l’acquisto on demand; ricordiamo poi che il sito ufficiale www.legabasket.it metterà a disposizione i tabellini play-by-play e i boxscore dei match aggiornati in tempo reale.

DIRETTA TREVISO REGGIO EMILIA: SITUAZIONE E CONTESTO

Siamo vicini alla diretta di Treviso Reggio Emilia: partita di difficile lettura, perché entrambe le squadre puntano i playoff ma bisognerà valutare l’impatto dei nuovi arrivati e l’amalgama del roster, che è profondamente diverso per entrambe le piazze. Sicuramente è un grande colpo quello della Nutribullet, che ha aggiunto Adrian Banks: conosciamo bene le sue capacità realizzative nel nostro campionato, chiaramente però è passato ancora un anno e questo anche per la guardia ex Varese, Avellino, Brindisi, Fortitudo Bologna e Trieste la cosa potrebbe farsi sentire.

A Reggio Emilia poi il ritorno di Menetti è stato salutato con entusiasmo, ma non bisogna sottovalutare l’addio di Attilio Caja: il coach pavese, che ha spinto la Reggiana alla finale di Europe Cup (e ai playoff di campionato), era comunque un valore aggiunto nel confermarsi una volta di più come ottimo nell’aumentare con la sua presenza il valore del roster. Era già successo che la separazione da una società (Varese) peggiorasse le cose, adesso vedremo come Menetti si comporterà, e anche come Marcelo Nicola gestirà la sua prima stagione che possa affrontare dall’inizio. La diretta di Treviso Reggio Emilia sarà un test interessante per entrambe le squadre…











