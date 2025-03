DIRETTA TREVISO SASSARI (RISULTATO 0-0): PALLA A DUE!

La diretta Treviso Sassari che sta per cominciare è come già detto la partita di Massimo Bulleri: indimenticabile il suo trascorso in maglia Benetton, un’esperienza peraltro iniziata già nelle giovanili e poi proseguita con dieci anni in prima squadra, tornando poi nel 2010 per un altro biennio in cui è stato capitano. Bulleri e Treviso hanno rappresentato un binomio indissolubile in un’epoca straordinaria per Treviso: una squadra diventata iconica anche per i tanti campioni che vi sono transitati. Il playmaker toscano ha vinto due scudetti, quattro Coppe Italia, due Supercoppe Italiana e una Coppa Saporta: niente male davvero.

A questo palmarès bisognerebbe poi aggiungere una finale di Eurolega persa contro il Barcellona, e ovviamente tutte le volte in cui Bulleri e Treviso hanno sfiorato tanti trofei; oggi la NutriBullet rappresenta l’avversaria per l’allenatore di Sassari, che ha il compito di togliere il Banco di Sardegna dalle cattive acque della classifica e condurlo alla salvezza. Non potrà guardare in faccia al passato, e dunque accomodiamoci anche noi: la diretta Treviso Sassari ci fa finalmente compagnia! (agg. di Claudio Franceschini)

INFO STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE LA DIRETTA TREVISO SASSARI

La diretta Treviso Sassari sarà trasmessa in chiaro sulla nostra tv, come sempre in questo caso il canale è DMAX ma ci sarà la possibilità di seguire il match anche in diretta streaming video, per tutti gli abbonati alla piattaforma DAZN.

TREVISO SASSARI: BULLERI TORNA A CASA!

Con la diretta Treviso Sassari stiamo per vivere una partita classica e anche molto delicata nella 22^ giornata di basket Serie A1 2024-2025: il PalaVerde apre le sue porte alle ore 18:15 di domenica 16 marzo, e in campo troviamo due squadre che possono ancora sperare di arrivare ai playoff ma devono recuperare punti importanti, soprattutto con la necessità di guardarsi le spalle perché, soprattutto per il Banco di Sardegna, la zona retrocessione non è così lontana, Sassari per di più dovrà provare a risalire immediatamente la corrente sul piano delle motivazioni, perché il modo in cui ha perso in casa contro Venezia è stato assolutamente doloroso.

Dovrà dunque essere bravo Massimo Bulleri, che questo pomeriggio torna in quella che per tanti anni è stata casa sua: grandi successi per lui e la Benetton, ma non bisogna guardare al passato nella diretta Treviso Sassari anche perché la NutriBullet è affamata di punti, la sconfitta rimediata a Milano ci poteva stare ma da qualche tempo il trend non è dei migliori, forse nell’immediato i veneti rischiano meno ma in ogni caso on possono permettersi un altro passo falso e per di più sul loro parquet, dunque la sfida che stiamo per raccontare mette in palio punti che sono davvero importanti e potranno pesare parecchio.

DIRETTA TREVISO SASSARI: PARTITA MOLTO DELICATA

È una partita davvero tesa la diretta Treviso Sassari: stiamo pur sempre parlando di due piazze che storicamente sono abituate a grandi risultati o comunque a giocare i playoff, vero che la nuova NutriBullet li ha disputati solo una volta ma comunque il passato targato Benetton non è nemmeno troppo lontano nel tempo, dunque un pubblico dal palato fine come quello della Dinamo, che nel decennio scorso ha vissuto una straordinaria epopea culminata nello scudetto, la partecipazione in Eurolega e uno status di big confermato anche nella finale raggiunta sei anni fa, ultimo punto nel quale Sassari è davvero stata grande.

Il presente parla di difficoltà, ma comunque guardando sempre alla possibilità di fare il salto; peccato che questo campionato sia invece disputato con enorme fatica, davvero inusuale vedere soprattutto Sassari in lotta concretamente per non retrocedere mentre Treviso si è trovata in questa situazione nelle ultime stagioni, per questo dunque riuscire a prendersi la vittoria in questa partita sarebbe estremamente importante per entrambe le compagini, per vivere in maniera più serena gli impegni che verranno. Lasciamo la parola al PalaVerde, tra poco la diretta Treviso Sassari ci farà davvero compagnia.