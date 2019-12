Diretta Treviso Sassari/ Streaming video tv: sfida di lusso al PalaVerde (basket A1)

Treviso Sassari, che verrà diretta dagli arbitri Michele Rossi, Gabriele Bettini e Giacomo Dori, rappresenta il posticipo nella 15^ giornata del campionato di basket Serie A1 2019-2020: penultimo appuntamento dell’anno solare alle ore 20:30 di venerdì 27 dicembre, al PalaVerde sarà grande pallacanestro tra due squadre che in questo momento hanno obiettivi diversi ma tante ambizioni, e che sperano di chiudere in bellezza il loro 2019. La De’ Longhi è la squadra che ha riposato nell’ultimo turno, e dunque ha giocato per l’ultima volta contro Cantù facendosi rimontare dai brianzoli, e perdendo l’occasione per fare un bel passo avanti nella conquista di un posto per la Final Eight di Coppa Italia; la Dinamo invece potrebbe ancora laurearsi campione d’inverno e vuole sfruttare questa trasferta a Villorba approfittando anche del vento in poppa dato dalla splendida vittoria contro la capolista Virtus Bologna, con la quale gli isolani si sono avvicinati al primo posto in classifica. Ci attende allora un grande spettacolo nella diretta di Treviso Sassari; valutiamo alcuni dei temi principali legati a questo posticipo.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Treviso Sassari sarà trasmessa su Eurosport 2, appuntamento riservato agli abbonati alla televisione satellitare che potranno raggiungere l’emittente al numero 211 del loro decoder Sky; inoltre tutti gli appassionati potranno seguire questa sfida sulla piattaforma Eurosport Player, tramite il servizio di diretta streaming video (anche qui bisogna abbonarsi) e la fornitura di tutte le gare del massimo campionato di basket. Ricordiamo anche il sito www.legabasket.it, sul quale è possibile consultare tutte le informazioni utili come il tabellino play-by-play e le statistiche dei giocatori in campo.

DIRETTA TREVISO SASSARI: RISULTATI E CONTESTO

Alla diretta di Treviso Sassari la De’ Longhi arriva dovendo recuperare una partita alla Virtus Roma per riprendersi l’ottavo posto: siccome i capitolini sono una delle squadre che devono ancora effettuare il loro turno di riposo, l’opportunità di una vittoria interna è davvero ghiotta anche perchè nella sfida diretta sono stati i veneti a vincere, e dunque il successo sulla Dinamo rappresenterebbe l’ingresso virtuale nel tabellone di Coppa Italia, che poi però andrebbe difeso nelle ultime due giornate del girone di andata. Dall’altra parte però arriva una Sassari che non ha assolutamente intenzione di fermarsi: Gianmarco Pozzecco ha confermato la bontà del suo progetto anche all’inizio di questa stagione e vede la possibilità concreta di agganciare le V nere, battute sul campo domenica corsa con una grande prestazione. Il Banco di Sardegna ha già strappato il pass per la Final Eight ma questo rimane solo il primo obiettivo: dopo aver messo in tasca la Supercoppa all’inizio della stagione, la società sarda vuole prendersi anche la Champions League e soprattutto lo scudetto, e dunque sa di dover fornire una risposta mentale ai suoi avversari con una vittoria al PalaVerde, un parquet che rimane difficile per tutte le sfidanti di Treviso.



