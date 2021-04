Diretta Treviso Sassari/ Streaming video tv: veneti in un grande momento (basket A1)

DIRETTA TREVISO SASSARI: QUASI UN BIG MATCH!

Treviso Sassari, che sarà diretta dagli arbitri Carmelo Paternicò, Andrea Bongiorni e Matteo Boninsegna, va in scena alle ore 12:00 di domenica 11 aprile: il lunch match nella 26^ giornata del campionato di basket Serie A1 2020-2021 è al PalaVerde, dove la De’ Longhi va a caccia dei punti che potrebbero consentirle di migliorare ancor più la sua classifica. Ormai certa dei playoff dopo il colpo della Vitrifrigo Arena, la squadra di Max Menetti potrebbe addirittura agganciare la Dinamo al quarto posto, o comunque al quinto (dipenderà da Venezia).

Vero è che Sassari ha giocato tre partite in meno (e la Reyer due) ma è comunque incredibile quanto Treviso sia cresciuta e, al contrario, quante siano state le difficoltà recenti del Banco di Sardegna uscito demolito dal match interno contro la Virtus Bologna; dunque Gianmarco Pozzecco va a caccia di una vittoria che possa scacciare gli accenni di una crisi e provare a lottare ancora per un secondo-terzo posto alla portata. Vedremo come andranno le cose nella diretta di Treviso Sassari, ora diamo uno sguardo ravvicinato a quelli che sono i temi principali del match.

DIRETTA TREVISO SASSARI STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Treviso Sassari non sarà una di quelle che per questo turno di campionato verranno trasmesse sui canali della nostra televisione. Sappiamo comunque che esiste l’alternativa di Eurosport Player, la piattaforma che richiede comunque di essere clienti e che fornisce, in diretta streaming video, tutte le partite del campionato di basket Serie A1. Sul sito ufficiale www.legabasket.it potrete consultare liberamente le informazioni utili come il tabellino play-by-play, il boxscore aggiornato in tempo reale, le statistiche di squadre e giocatori e la classifica del torneo.

DIRETTA TREVISO SASSARI: RISULTATI E CONTESTO

Treviso Sassari può ovviamente essere letta da due angolazioni diverse. Il lato De’ Longhi in questo momento è trionfale, la squadra sta attraversando un momento fantastico e come detto è sostanzialmente certa dei playoff, ma ora potrebbe addirittura prendersi il fattore campo per il primo turno e questo la dice lunga sulla sua crescita, che è stata portata non solo dalla presenza di un veterano come David Logan (grande ex della sfida) ma anche dai giovani che sono riusciti a fare il salto di qualità dimostrando di poter valere la categoria. Il Banco di Sardegna, anche eliminato dalla Champions League, ha bisogno di ritrovarsi: Pozzecco ha fatto un lavoro innegabile nel far diventare questo gruppo una corazzata del nostro campionato, ma adesso lui pure deve timbrare il cambio di passo che sarà soprattutto a livello mentale e di gestione di questi momenti, per evitare di gettare tutto alle ortiche e compromettere una stagione che sarebbe potuta essere trionfale. Treviso in questo momento è un avversario che nessuno vorrebbe incontrare, e dunque vedremo quello che succederà sul parquet del PalaVerde…



