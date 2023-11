DIRETTA/ Treviso Scafati (risultato 0-0) video streaming tv: palla a due, via! (basket A1, 5 novembre 2023)

DIRETTA TREVISO SCAFATI (RISULTATO 0-0): PALLA A DUE!

Siamo alla diretta di Treviso Scafati, delicatissima sfida per la salvezza: come abbiamo già detto la NutriBullet rischia seriamente la retrocessione, ed è questo uno scenario che in questa piazza non vivono da quasi 40 anni. Per trovare l’ultima discesa in Serie A2 di Treviso dobbiamo infatti tornare al 1986: l’allenatore era l’ungherese Lajos Toth, a roster c’erano il giovane Massimo Iacopini e, come stranieri, Dale Solomon e Audie Norris. Quella Treviso era arrivata penultima in classifica: appena 8 vittorie a fronte di 22 sconfitte, alle sue spalle aveva lasciato soltanto Napoli e la salvezza dunque non era stata possibile, anche perché in quella stagione c’erano ben quattro retrocessioni.

L’anno seguente la Benetton aveva ottenuto la promozione immediata, e da quel momento non ha più frequentato la Serie A2 diventando una società dominante in Italia e super competitiva in Europa: è tornata nella seconda divisione dopo il fallimento della vecchia società, che però non aveva portato ad una retrocessione sul campo. Attenzione dunque a quello che potrebbe succedere in questa stagione, anche se la strada è molto lunga; adesso mettiamoci comodi e lasciamo che a parlare sia il parquet del PalaVerde perché finalmente è arrivato il momento che stavamo aspettando, quello in cui si alza la palla a due di Treviso Scafati! (agg. di Claudio Franceschini)

DIRETTA TREVISO SCAFATI STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Treviso Scafati non sarà una di quelle che verranno trasmesse, per la sesta giornata di basket Serie A1, sui canali della nostra televisione (sono sempre tre match per ogni turno). Sappiamo però che tutte le sfide del torneo di pallacanestro italiana sono appannaggio di DAZN: in questo caso allora si tratterà di una visione in diretta streaming video, potendo utilizzare i propri device dopo aver sottoscritto un abbonamento alla piattaforma. Bisogna infine aggiungere che sul sito ufficiale www.legabasket.it troverete tutte le informazioni utili sul match, come il tabellino play-by-play e il boxscore statistico aggiornato in tempo reale.

TREVISO SCAFATI: VITUCCI NON PUÒ SBAGLIARE!

Treviso Scafati sarà in diretta dal PalaVerde di Villorba alle ore 17:30 di domenica 5 novembre: in campo per la sesta giornata nel campionato di basket Serie A1 2023-2024, sfida delicatissima per una NutriBullet che, sconfitta anche a Reggio Emilia, è rimasta insieme a Brindisi l’unica squadra a non aver ancora vinto, in questo momento sarebbe retrocessa e, al netto di aver giocato solo un sesto di regular season, sa bene che adesso ogni singolo impegno diventa una sorta di finale da non sbagliare, perché l’incubo Serie A2 può davvero avvicinarsi in maniera sensibile.

Anche Scafati gioca ovviamente per rimanere nel massimo campionato; domenica la Givova ha perso all’overtime contro Cremona, una partita incredibile in cui ha segnato 112 punti subendone 122. Scafati dunque deve recuperare e vincendo questa trasferta potrebbe far un salto in avanti non indifferente, anche come morale; vedremo cosa succederà nella diretta di Treviso Scafati, mentre aspettiamo la palla a due proviamo a tracciare alcuni dei temi principali che potrebbero emergere dalla partita di oggi.

DIRETTA TREVISO SCAFATI: RISULTATI E CONTESTO

Frank Vitucci non può davvero sbagliare la diretta di Treviso Scafati: la sua NutriBullet non riesce davvero a decollare, cinque sconfitte sono un dato piuttosto indicativo e adesso è fin troppo chiaro che nel gruppo veneto sia subentrata anche la paura di un altro ko che peggiorerebbe ulteriormente la situazione. Fiducia nel coach che ha un certo peso, esperienza e savoir faire, ma anche Vitucci deve fornire delle risposte utili e concrete perché la sua permanenza al PalaVerde potrebbe essere più breve (di parecchio) di quanto avrebbe potuto immaginare in estate.

Scafati come detto ha perso in casa contro Cremona, un altro match per la salvezza: ko sanguinoso, che però per assurdo ci ha detto come questa Givova possa offensivamente giocarsela con tante avversarie, e possa dunque andare a prendersi la seconda salvezza consecutiva. Chiaramente, anche Stefano Sacripanti sa bene di non poter dare le cose per scontate ed è questo il motivo per cui va a Treviso con la piena volontà di portare a casa la vittoria, che come già detto sarebbe davvero preziosa per la classifica e per il morale, in positivo e in negativo.











