Diretta Treviso Tofas Bursa/ Streaming video Rai: c’è la capolista (Champions League)

DIRETTA TREVISO TOFAS BURSA: GARA MOLTO IMPORTANTE!

Treviso Tofas Bursa è in diretta dal PalaVerde, e si gioca alle ore 20:30 di martedì 8 febbraio: la Nutribullet torna in campo per la Champions League 2021-2022 di basket, in quella che sarebbe la terza giornata del gruppo J (di fatto nella Top 16) ma che per i veneti rappresenta la seconda uscita, visto che il match inaugurale contro il Manresa è stato rinviato e verrà recuperato il mese prossimo. Treviso vuole sfruttare il fattore campo, come già fatto contro Tortona in campionato: vincere contro il Tofas Bursa è importante per rimettere in piedi il girone che, sia pure appena iniziato, presenta già qualche difficoltà.

Il fatto di aver perso a Istanbul, contro il Darussafaka, naturalmente mette la Nutribullet in una situazione complessa; adesso bisogna tornare in carreggiata e le gare al PalaVerde saranno decisive per strappare almeno il secondo posto nel girone, che garantirebbe la qualificazione ai quarti di Champions League. Aspettando che la diretta di Treviso Tofas Bursa prenda il via, proviamo a valutare alcuni dei temi principali che sono legati a una partita che Max Menetti ha preparato nel migliore dei modi, anche se il tempo è stato minimo.

DIRETTA TREVISO TOFAS BURSA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA GARA

La diretta tv di Treviso Tofas Bursa sarà trasmessa dalla televisione di stato: non sempre la Rai copre le partite di basket Champions League ma lo fa questa sera, e dunque per tutti gli abbonati l’appuntamento sarà su Rai Sport e Rai Sport + (canali “gemelli”) con la solita possibilità di assistere al match anche con il servizio di diretta streaming video, visitando senza costi aggiuntivi il sito o l’app di Rai Play. Sul sito ufficiale della competizione, che trovate all’indirizzo championsleague.basketball, potrete invece consultare il tabellino play-by-play e il boxscore aggiornato in tempo reale. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO SU RAIPLAY

DIRETTA TREVISO TOFAS BURSA: RISULTATI E CONTESTO

La diretta di Treviso Tofas Bursa mette la Nutribullet di fronte alla capolista del gruppo J di Champions League: come detto sono passate poche partite, ma in totale sono sei e il fatto che i turchi abbiano vinto le prime due uscite ha già fatto fare loro un bel salto verso i quarti di finale. Nello specifico il Tofas Bursa ha vinto due volte in casa, battendo dunque Darussafaka e Manresa; Treviso è chiamata a rispondere pe le rime.

Bisognerà poi sperare che l’incrocio del calendario sia favorevole (per esempio, sarebbe preferibile che Manresa battesse il Darussafaka per evitare che i neroverdi di Istanbul non prendano il largo restando davanti in classifica). Intanto in Serie A1 la Nutribullet ha vinto due partite consecutive, piegando prima Pesaro in overtime con un finale epico, e poi appunto superando Tortona ancora al fotofinish: la classifica è stata in qualche modo sistemata e ora si può tornare a parlare di playoff, ma sia in campionato che in Champions League la strada è lunga e bisognerà valutare quello che succederà…

