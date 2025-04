DIRETTA TREVISO TORTONA: INSEGUIMENTO BERTRAM!

Alle ore 19:15 di sabato 19 aprile ci apprestiamo a vivere la diretta Treviso Tortona, che si gioca al PalaVerde per la 27^ giornata di basket Serie A1 2024-2025: il fatto che all’andata la NutriBullet avesse espugnato Casale Monferrato non è indifferente, perché oggi la Bertram sarebbe fuori dai playoff e dunque ogni singola sconfitta maturata nel corso del campionato potrebbe essere determinante, soprattutto in una prima parte di stagione non brillantissima – anche a causa del percorso, ottimo in Champions League – ma che sembrava essere stata definitivamente messa alle spalle.

DIRETTA/ Tortona Tenerife (risultato finale 64-77): Bertram eliminata a testa alta! (16 aprile 2025)

Così non è: Tortona nell’ultimo turno ha perso a Sassari e ha lasciato per strada altri punti vitali, ha visto la Reyer Venezia scappare via e di conseguenza non si può più permettere alcun passo falso, ci sono almeno due partite da vincere per tornare davanti agli orogranata e poi naturalmente blindare la posizione. Staremo a vedere innanzitutto cosa succederà nella diretta Treviso Tortona, per il contesto l’occasione di Derthona è ghiotta perché l’avversaria veneta, come stiamo per vedere, non ha più alcun obiettivo da andare a prendere e dunque meno motivazioni nella serata del PalaVerde.

Diretta/ Sassari Tortona (risultato finale 87-82): successo casalingo, che gara! (13 aprile 2025)

COME SEGUIRE LA DIRETTA TREVISO TORTONA IN STREAMING VIDEO TV

Andrà in onda su Eurosport 2 la diretta Treviso Tortona, appuntamento per gli abbonati al satellite e sarà in abbonamento, sulla piattaforma DAZN, anche la diretta streaming video.

DIRETTA TREVISO TORTONA: NUTRIBULLET SENZA OBIETTIVI

Lo abbiamo accennato e dunque completiamo il discorso: nonostante la sconfitta subita a Trapani nell’ultima giornata di Serie A1, la NutriBullet approccia la diretta Treviso Tortona con una situazione di classifica confortante, non più raggiungibile da Pistoia e ormai in totale controllo anche rispetto a Scafati, cui farà visita per il girone di ritorno. È una Treviso che senza ombra di dubbio ha deluso le aspettative: si sapeva che il primo obiettivo sarebbe stato quello della salvezza ma, tutto sommato, si pensava che Frank Vitucci potesse riportare la squadra a lottare per i playoff che, dal ritorno al massimo campionato, sono arrivati solo una volta.

Diretta/ Trapani Treviso (risultato finale 95-82): Horton MVP al Pala Shark, Repesa vola! (13 aprile 2025)

Invece, anche se senza l’orrenda partenza che aveva caratterizzato lo scorso anno, di fatto Treviso in corsa per la post season non ci è mai stata davvero: anzi, ad un certo punto della stagione ha anche dovuto fare i conti con il rischio concreto di venire risucchiata nella lotta per non retrocedere, è stata brava a tirarsene fuori con vittorie di qualità e carattere ma ormai il treno per l’ottavo posto era già ampiamente passato, dunque ancora una volta la NutriBullet si deve accontentare di confermare la categoria aspettando che arrivino giorni migliori per tornare a far sognare la piazza, come ai tempi gloriosi della Benetton.