DIRETTA TREVISO TORTONA/ Video streaming tv: quasi fatta per i veneti! (basket A1, oggi 5 maggio 2024)

DIRETTA TREVISO TORTONA: SALVEZZA VICINA

Se la Bertram si gioca solo la posizione nel tabellone dei playoff, nella diretta di Treviso Tortona la NutriBullet invece deve salvarsi: lo abbiamo detto, Treviso è vicina alla salvezza grazie alla vittoria di Varese maturata la scorsa domenica ma non si può ancora dire al sicuro. Tuttavia, tante combinazioni sono favorevoli alla squadra veneta, che intanto con una vittoria resterebbe in Serie A1 perché ha comunque due punti di vantaggio su Pesaro, e dunque può anche confermare la massima categoria se la Vuelle dovesse perdere al Taliercio, poco lontano da qui.

La classifica avulsa premia la NutriBullet: Treviso sarebbe salva con una sconfitta e una vittoria di Pesaro ma in quel caso dovrebbe perdere anche Varese. Infatti, la Openjobmetis ha battuto due volte gli adriatici: in questo modo, anche con eventuale successo della retrocessa Brindisi, Treviso sarebbe terzultima per classifica avulsa. La squadra di Frank Vitucci invece retrocederebbe in Serie A2 con un solo incastro: la sua sconfitta, una vittoria della Vuelle e la vittoria della Openjobmetis (a Pistoia), perché Pesaro ha la differenza canestri dalla sua nella doppia sfida diretta e dunque manderebbe la NutriBullet al pieno inferiore. Attenzione: la possibilità che questo avvenga c’è eccome, dunque Treviso deve pensare solo a vincere la partita contro Tortona… (agg. di Claudio Franceschini)

DIRETTA TREVISO TORTONA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Treviso Tortona è quella che sarà trasmessa in chiaro per la 30^ giornata di Serie A1: come sempre l’appuntamento è su DMAX e dunque al numero 52 del vostro telecomando, ma resta valida l’alternativa con la piattaforma DAZN che garantisce tutte le partite del nostro campionato di basket, con visione in diretta streaming video utilizzando apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone.

TREVISO TORTONA: LA NUTRIBULLET SI GIOCA TUTTO!

La delicatissima diretta di Treviso Tortona si gioca alle ore 18:15 di domenica 5 maggio: gli arbitri sono Manuel Mazzoni, Lorenzo Baldini e Simone Patti e nella 30^ giornata di basket Serie A1 2023-2024 la NutriBullet si gioca tutto, ovvero la possibilità di salvarsi contro, naturalmente, una retrocessione che arriverebbe dopo cinque stagioni. Una Treviso che non molla: ha vinto a Varese domenica scorsa riuscendo a mantenere il suo vantaggio nei confronti di Pesaro, ma adesso ha un match davvero ostico contro una squadra di livello superiore.

Tortona è già certa dei playoff: tra alti e bassi la Bertram ha centrato la terza post season consecutiva ma ora vuole provare a piazzarsi al meglio nella classifica finale, detto che comunque difficilmente arriverà un incrocio più soft (che sarebbe Brescia) e dunque tecnicamente questa partita del PalaVerde sposterà poco da questo punto di vista. Sia come sia proviamo a capire in che modo potrebbero andare le cose nella diretta di Treviso Tortona, aspettandone la palla a due facciamo una rapida incursione nei suoi temi principali.

DIRETTA TREVISO TORTONA: VENETI PER LA SALVEZZA

Tutto in una sera per la NutriBullet: questo il tema della diretta di Treviso Tortona. La squadra veneta ha certamente fatto il suo: rimane il grande rammarico per le nove sconfitte iniziali che hanno condizionato il campionato, alla fine Treviso ha girato ad un ritmo da playoff ma chiaramente non è bastato per uscire dai guai in anticipo. Adesso ci si gioca davvero la salvezza in un dentro o fuori: l’appiglio ulteriore è dato da Pesaro che dovrebbe comunque vincere, ma chiaramente per Frank Vitucci questo match sarà incandescente.

Non così per Walter De Raffaele: Tortona sta già preparando i playoff nei quali è riuscita ad entrare dopo una stagione parecchio travagliata e segnata anche dall’esonero di Marco Ramondino, di fatto però la Bertram non ha la possibilità di andare oltre la settima posizione e dunque, a meno di una sconfitta da parte di una delle due, il primo turno della post season sarà contro Milano o Virtus Bologna, cosa che chiaramente lascia poco margine di manovra ricordando che nelle due stagioni precedenti è finita 0-6 nelle semifinali contro la Segafredo. Vedremo: certamente però anche Tortona è interessata a questa partita, nella quale non spingerà a mille ma proverà comunque a mettersi in ritmo per quello che verrà.

