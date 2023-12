DIRETTA/ Treviso Trento (risultato 0-0) video streaming tv: palla a due, via! (basket A1, 17 dicembre 2023)

DIRETTA TREVISO TRENTO (RISULTATO 0-0): PALLA A DUE!

Siamo pronti a vivere la diretta di Treviso Trento, una partita diventata ormai classica ma che fino a meno di dieci anni fa non era mai stata disputata. Bisogna quindi tornare alla stagione 2019-2020 per trovare il primo episodio: un’annata in cui la NutriBullet era finalmente tornata in Serie A1, con una società diversa rispetto a quella Benetton che aveva dominato il basket italiano, e con Massimiliano Menetti puntava subito i playoff. Per Trento invece quello poteva essere un anno zero: dopo nove stagioni aveva salutato Maurizio Buscaglia, che aveva condotto la Dolomiti Energia a due finali scudetto consecutive mettendo la società sulla mappa della grande pallacanestro, e il suo posto lo aveva preso Nicola Brienza.

Come noto, quella stagione non si era mai conclusa: era arrivato il Covid, una pandemia che aveva messo in ginocchio il mondo costringendo anche la Lega Basket a sospendere il campionato, prendendo poi la decisione di cancellarlo con il congelamento di tutti i verdetti. Treviso ai playoff ci sarebbe arrivata la stagione seguente, ma ancora oggi è l’unico viaggio in post season della NutriBullet; Trento invece va ancora alla ricerca della gloria perduta in un percorso comunque molto costante, anche se senza picchi. Per noi finalmente è arrivato il momento di metterci comodi e stare a vedere cosa ci racconterà il parquet del PalaVerde, perché finalmente la palla a due di Treviso Trento sta per alzarsi! (agg. di Claudio Franceschini)

DIRETTA TREVISO TRENTO STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Treviso Trento non sarà una di quelle che per la dodicesima giornata di Serie A1 saranno fornite sui canali della nostra televisione, ricordando che sono tre i match che per ogni turno godono di questo “privilegio”. Va però ricordato che esiste modo per assistere a questa sfida, ed è quello di sottoscrivere un abbonamento alla piattaforma DAZN che garantisce l’intera programmazione del campionato di basket Serie A1 in diretta streaming video. Infine bisogna ricordare che sul sito ufficiale della Lega, all’indirizzo www.legabasket.it, sono consultabili tutte le informazioni utili sul match, come il tabellino play-by-play e il boxscore statistico aggiornato in tempo reale.

TREVISO TRENTO: VENETI IN RIPRESA!

Treviso Trento, partita diretta dagli arbitri Carmelo Paternicò, Mark Bartoli e Simone Patti, va in scena alle ore 16:30 di domenica 17 dicembre: derby dell’Est nella 12^ giornata del campionato di basket Serie A1 2023-2024, sfida molto intrigante tra due squadre che hanno una classifica diversa ma le stesse ambizioni nel match di oggi. Treviso è partita malissimo, ma poi è scattato qualcosa: la roboante vittoria contro Brindisi è stata seguita dall’importante blitz di Cremona, dunque due vittorie consecutive per una NutriBullet che ora vede l’orizzonte molto più nitido di prima.

Trento continua il suo ottimo percorso nei primissimi posti in classifica: dopo la vittoria di Pesaro ha infatti agganciato la seconda posizione alle spalle di Brescia, per la Dolomiti Energia dunque un campionato fino a questo momento molto brillante con la possibilità addirittura di vincere la regular season, perché questo ci sta dicendo lo scenario attuale. Aspettando di scoprire cosa succederà nella diretta di Treviso Trento, proviamo adesso a fare qualche rapida considerazione sui temi principali che potrebbero emergere dal pomeriggio del PalaVerde.

DIRETTA TREVISO TRENTO: SITUAZIONE E CONTESTO

Ci avviciniamo alla diretta di Treviso Trento dicendo appunto che la NutriBullet vista nelle ultime due giornate potrebbe aver svoltato: sicuramente il merito è anche della società, che ha tagliato due giocatori che stavano dando poco e ha messo mano al roster con l’aggiunta fondamentale di Osvaldas Olisevicius, ma allo stesso tempo ha confermato coach Frank Vitucci dando un segnale forte a tutti, ovvero che la guida tecnica non è in discussione e dunque non ci sono alibi. La squadra ha risposto, almeno nelle ultime due uscite: adesso chiaramente servirà trovare la continuità nel passo.

Quella che ha Trento, che in undici partite di Serie A1 ha perso soltanto tre volte; la Dolomiti Energia ha trovato un buon percorso anche in Eurocup, pur se ha perso l’ultima partita e potrebbe comunque non arrivare al play in, e per Paolo Galbiati questa potrebbe essere la stagione della consacrazione come allenatore. Strada lunga ovviamente, ma Trento per come stanno andando le cose può sognare di tornare in finale a distanza di sei anni dall’ultima volta, vincere a Treviso intanto avvicinerebbe la possibilità di prendersi il primo posto in regular season.











