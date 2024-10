DIRETTA TREVISO TRENTO: DERBY DEL NORD-EST SEMPRE INTRIGANTE!

La diretta Treviso Trento ci permette di raccontare un sempre intrigante derby del Nord-Est, che stasera si gioca alle ore 19:00: per la quarta giornata di basket Serie A1 2024-2025 siamo in campo domenica 20 ottobre, fino a questo momento è stato davvero ottimo l’avvio della Dolomiti Energia che ha vinto tutte le partite disputate e dunque è una delle squadre in testa alla classifica, bella anche la rimonta su Varese di domenica scorsa anche se nel finale Trento ha rischiato di gettare alle ortiche una vittoria già ottenuta, resta appunto il dato di imbattibilità e ora si andrà a caccia del poker per volare ancora più in alto.

Treviso era partita bene, con una vittoria non attesa a Venezia; poi però ha perso in casa contro Trapani e, soprattutto, è caduta male a Reggio Emilia. Diciamo allora che forse, visto il calendario, una vittoria e due sconfitte dopo tre giornate è un bilancio che la NutriBullet poteva aspettarsi ma ci sono sicuramente delle cose da registrare, ora la diretta Treviso Trento presenta una partita che è davvero difficile contro un’avversaria in totale fiducia ma sarà compito del parquet del PalaVerde raccontarci come andranno le cose, noi per il momento facciamo qualche valutazione e incursione nei temi principali di questo match molto interessante.

DIRETTA TREVISO TRENTO: COME VEDERE LA PARTITA IN STREAMING VIDEO TV

Non ci sarà la possibilità di seguire la diretta tv di Treviso Trento; almeno, non sui canali tradizionali della nostra televisione perché per la quarta giornata del campionato di basket sono altre le partite selezionate. Tuttavia è ormai noto il fatto che anche in questa stagione i diritti per mandare in onda l’intero programma della Serie A1 siano stati acquistati dalla piattaforma DAZN: ecco allora che Treviso Trento potrà essere fruibile con una visione in diretta streaming video, e ovviamente dovrete essere abbonati al servizio per avere accesso alle immagini del match.

DIRETTA TREVISO TRENTO: L’AQUILA VOLA!

Sta arrivando il momento della diretta Treviso Trento: come già detto l’Aquila sta volando, ottimo lavoro di Paolo Galbiati che è riuscito a portare la Dolomiti Energia ad un livello molto alto e che, come potremmo dire, conferma che Trento nel campionato di Serie A1 è sempre una mina vagante con la quale fare i conti, capace di qualificarsi a più riprese ai playoff anche se da quella doppia finale di ormai quasi dieci anni fa le cose sono peggiorate a livello di risultati. Resta il fatto che oggi Trento possa ambire a giocare il ruolo di outsider molto temibile, e che sicuramente si presenti al PalaVerde da favorita per come stanno le cose.

Frank Vitucci invece deve ancora provare a far spiccare il salto alla sua Treviso: certamente nelle prime giornate si sono viste buone cose, ma a conti fatti la NutriBullet ha battuto solo una Venezia che poi ha perso le altre due partite, non ha saputo reggere l’onda d’urto della neopromossa Trapani e al PalaBigi è affondata senza appelli, perdendo in maniera netta. Possiamo allora dire che gli aspetti negativi superino quelli positivi, d’altro canto Treviso ha già fatto meglio della pessima partenza dello scorso anno ma attenzione, non è detto che le cose possano migliorare sensibilmente e quindi una difficile corsa alla salvezza potrebbe essere ancora l’orizzonte.