Diretta Treviso Trento/ Streaming video tv: derby delicato per i veneti! (basket A1)

DIRETTA TREVISO TRENTO: LA NUTRIBULLET DEVE VINCERE!

Treviso Trento sarà diretta dagli arbitri Beniamino Manuel Attard, Alessandro Perciavalle e Gianluca Capotorto: si gioca alle ore 17:00 di domenica 12 marzo presso il PalaVerde, e la partita è valida per la 21^ giornata nel campionato di basket Serie A1 2022-2023. Al momento gli obiettivi sono diversi, anche se le squadre sono separate in classifica da sole tre vittorie: Treviso però deve guardare alla salvezza, ha perso anche a Trieste e dunque non è riuscita a fare quel salto di qualità che l’avrebbe portata un po’ più lontana dalla zona calda della classifica, che invece resta concretamente da fissare.

Per Trento le ultime prestazioni hanno garantito addirittura il quinto posto, nel gioco di una classifica avulsa ancora da completare: bella la vittoria su Brescia che era reduce dal trionfo in Coppa Italia, adesso per la Dolomiti Energia può anche arrivare l’occasione per provare a migliorarsi ma già centrare la post season sarebbe un bel risultato. Staremo a vedere quello che succederà tra poche ore nella diretta di Treviso Trento; aspettando che la partita del PalaVerde prenda il via proviamo a fare qualche rapida considerazione sui temi principali di questo match.

DIRETTA TREVISO TRENTO STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Treviso Trento non sarà trasmessa sui canali della nostra televisione: questa infatti non è una delle partite che sono state selezionate per la 21^ giornata del campionato di Serie A1. Sappiamo però che l’intero calendario del massimo torneo di basket è garantito da Eleven Sports, il portale che da qualche tempo è entrato anche a far parte del pacchetto DAZN: la visione del match sarà in diretta streaming video e per assistervi dovrete essere abbonati al servizio oppure acquistare l’evento on demand. Ricordiamo inoltre che sul sito ufficiale della Lega, all’indirizzo www.legabasket.it, troverete tutte le informazioni utili sul match, come il tabellino play-by-play e il boxscore aggiornati in tempo reale.

DIRETTA TREVISO TRENTO: RISULTATI E CONTESTO

La diretta di Treviso Trento ci presenta l’ennesimo derby del Nord Est: quello più recente la NutriBullet lo ha perso settimana scorsa, ma va anche detto che in precedenza la squadra veneta era riuscita a prendersi qualche vittoria che l’hanno portata se non altro davanti al gruppetto di quattro squadre a quota 14 punti. Di queste, a retrocedere sarebbe soltanto una: diciamo allora che per Treviso c’è un po’ di margine utile da difendere e gestire, ma certamente avere una sola partita di vantaggio su queste quattro non depone a favore della squadra di Marcelo Nicola.

Trento invece ha saputo girare una stagione abbastanza ondivaga: la qualificazione alla Final Eight di Coppa Italia è arrivata e dunque la Dolomiti Energia si è sempre mantenuta in una posizione di classifica accettabile, ciò detto adesso sembra che le cose possano andare sempre meglio e la classifica avulsa potrebbe portare Trento anche ad avere il vantaggio del fattore campo nel primo turno dei playoff. Che però restano da andare a prendere, e per il momento non è scontato: la classifica di Serie A1 si sta davvero rivelando cortissima…











