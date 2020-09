Diretta Treviso Trento/ Streaming video tv: inizia il campionato di basket Serie A1!

Treviso Trento, partita che viene diretta dagli arbitri Carmelo Lo Guzzo, Alessandro Perciavalle e Alessandro Nicolini, si gioca alle ore 20:30 di sabato 26 settembre: con questa sfida del PalaVerde inizia ufficialmente il campionato di basket Serie A1 2020-2021, una partita tra due squadre che si sono già incrociate poco tempo fa essendo nello stesso girone di Supercoppa. Abbiamo una sfida che, almeno potenzialmente, potrebbe essere per la salvezza: sicuramente è questo l’obiettivo di una De’ Longhi che ha comunque mostrato di avere qualche interessante freccia nella sua faretra, probabilmente sarà così anche per la Dolomiti Energia che riparte da Nicola Brienza e deve fare un difficile salto di qualità, nella stagione bloccata dal lockdown si era visto come i problemi ci fossero. Vedremo allora quello che succederà nella diretta di Treviso Trento; aspettando che le due squadre scendano sul parquet del PalaVerde possiamo fare una valutazione su quelli che sono i temi principali legati a questa partita di esordio.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Treviso Trento sarà su Eurosport 2: il canale si trova al numero 211 del decoder satellitare e dunque è riservato in esclusiva ai possessori di un abbonamento a Sky. Per tutti gli altri appassionati di basket l’appuntamento è quello delle ultime stagioni: la piattaforma Eurosport Player, anch’essa disponibile solo in abbonamento, fornisce tutte le partite del campionato di Serie A1 in diretta streaming video, dunque vi dovrete dotare di apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone. Sul sito www.legabasket.it troverete invece le informazioni utili come il tabellino play-by-play e le statistiche dei giocatori in campo.

DIRETTA TREVISO TRENTO: RISULTATI E CONTESTO

Abbiamo dunque detto che Treviso Trento si è già giocata: nel girone C di Supercoppa le due squadre si sono prese una vittoria a testa, ottenendo il successo sul rispettivo parquet di casa. In generale, per quello che si è visto, meglio la De’ Longhi: la squadra di Max Menetti ha approcciato molto male il torneo di apertura della stagione ma poi ha infilato tre vittorie consecutive, battendo anche Venezia e mettendo in mostra alcuni acquisti di nota, che potrebbero davvero segnare una differenza tra lo scorso campionato e questo. L’Aquila dà invece la sensazione di essere ancora lontana dallo straordinario biennio culminato nelle due finali scudetto consecutive; anche allora va detto che si trattava di una sorpresa ma certo le ambizioni erano più alte, Brienza è un allenatore giovane e capace ma gli va dato il tempo di amalgamare un roster che è cambiato profondamente. Tra poche ore si gioca, non vediamo l’ora di scoprire quello che succederà…



