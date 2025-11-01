Diretta Treviso Trieste streaming video tv: orario e risultato live della partita valida per la quinta giornata di basket Serie A1.

DIRETTA TREVISO TRIESTE (RISULTATO FINALE 100-107): GRAN COLPO TRIESTINO!

Trieste gestisce con solidità l’ultimo quarto e conquista la vittoria sul campo di Treviso. Dopo un avvio equilibrato, Candussi e Miaschi firmano il +13 al 32’, ma i padroni di casa reagiscono con Rahkman e Miaschi, riportandosi a -7. Gli ospiti però rispondono colpo su colpo: Candussi riallunga, poi Ramsey si scatena con due triple pesantissime, arrivando a quota 34 punti personali e mantenendo Trieste avanti 106-98 nel finale. Non bastano i tentativi di Rahkman e Ragland, con l’americano che fallisce anche tre liberi decisivi a pochi secondi dal termine. Finisce 107-100 per Trieste, che porta a casa un successo prezioso al termine di una gara spettacolare e ricca di punti. (agg. di Fabio Belli)

DIRETTA TREVISO TRIESTE STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

Sarà solo la piattaforma LBA Tv a garantire la diretta Treviso Trieste, che quindi non potrà essere seguita sui canali della nostra tv ma soltanto in diretta streaming video dagli abbonati.

GIULIANI A +15!

Trieste prende il controllo nel terzo quarto di una gara ad altissimo ritmo. Dopo la tripla iniziale di Ramsey, Treviso prova a restare in scia con Olisevicius e Ragland, ma gli ospiti rispondono colpo su colpo con Toscano-Anderson e Sissoko, che trovano canestri pesanti. Rahkman e Ragland tentano di riavvicinare la Nutribullet, ma Trieste continua a colpire dall’arco: Ramsey e Miaschi firmano il +9, mentre Sissoko allunga ulteriormente con una schiacciata e un libero aggiuntivo. Nel finale del periodo, Candussi mette la tripla allo scadere che fissa il punteggio sul 77-92. Trieste chiude così un terzo quarto dominante, trascinata dalle altissime percentuali dall’arco (13/24 contro 11/22 di Treviso). (agg. di Fabio Belli)

GLI OSPITI PASSANO AVANTI

Nel secondo quarto Trieste ribalta la partita con un parziale di 6-0 in meno di un minuto, portandosi sul 30-31 e costringendo Treviso al timeout. Gli ospiti trovano fiducia e allungano fino al +9, trascinati da Ramsey e Toscano-Anderson, mentre Pinkins e Abdur-Rahkman provano a tenere in corsa i padroni di casa. Treviso reagisce con un mini-break firmato Ragland e Pinkins, tornando a -3, ma Trieste mantiene il vantaggio grazie ai liberi di Brown e Sissoko. Nel finale Abdur-Rahkman accende il pubblico con una serie di triple che valgono il 51-53, prima del pareggio di Miaschi a meno di un minuto dall’intervallo. Tuttavia, nel concitato finale – segnato da falli tecnici e liberi a ripetizione – Trieste chiude avanti 58-54, con Abdur-Rahkman (19 punti) e Pinkins (18) protagonisti per Treviso, mentre per Trieste brillano Ramsey (15) e Brown (13). (agg. di Fabio Belli)

SUBITO ALTI RITMI OFFENSIVI!

Avvio vivace tra Treviso e Trieste: Abdur-Rahkman trascina i veneti con 5 punti iniziali, mentre Ross e Ramsey tengono a galla gli ospiti. Olisevicius è protagonista sotto canestro e dall’arco, firmando il primo allungo sul 18-13. Brown risponde con tre triple consecutive che riportano Trieste a contatto, ma nel finale è ancora Pinkins a fare la differenza: segna da sotto e dall’arco fissando il punteggio sul 30-25 per Treviso al termine del primo quarto. (agg. di Fabio Belli)

PALLA A DUE!

Ci siamo, con la diretta Treviso Trieste prende il via un altro derby del Nord-Est, è una zona d’Italia particolarmente florida che in questo campionato ospita ovviamente anche Trento e Udine, e fino a poco tempo fa registrava la presenza di Verona. Sicuramente a livello di storia e titoli la piazza veneta è più avanti avendo vissuto l’epopea Benetton, ma anche Trieste si difende abbastanza bene; da quelle parti tra l’altro hanno potuto ammirare uno come Dejan Bodiroga, ma purtroppo la decisione di Bepi Stefanel di trasferirsi a Milano ha cambiato una narrativa che sarebbe potuta essere totalmente diversa.

Oggi comunque la realtà giuliana sta provando a tornare a quei tempi, durati decisamente troppo poco e fermatisi a una semifinale playoff; a Treviso attendono la qualificazione alla post season da quattro anni e, visto l’avvio di campionato, potrebbe essere necessario aspettare ancora qualcosa in più, ma questo è anche il segno di come il basket in Italia sia cambiato nell’epoca recente. Ad ogni buon conto, nulla toglie al fatto che la diretta Treviso Trieste ci farà compagnia tra qualche minuto e che noi non vediamo l’ora di scoprire come andranno le cose, quindi facciamo immediatamente parlare il campo! (agg. di Claudio Franceschini)

VENETI NEI GUAI!

Ci prepariamo alla diretta Treviso Trieste, partita che va in scena alle ore 20:30 di sabato 1 novembre 2025 e al PalaVerde, per la quinta giornata nel campionato di basket Serie A1 2025-2026, propone una sorta di derby che la NutriBullet affronta con l’acqua alla gola, viste le quattro sconfitte in altrettante partite disputate.

È una Treviso che ha iniziato la stagione, purtroppo, come le ultime: le possibilità di fare bene ci sarebbero, le prestazioni in alcuni casi sono state anche buone ma la squadra a disposizione di Alessandro Rossi ancora non gira, e anche a Cremona è arrivata una sconfitta netta, con ben 17 punti di scarto.

Al PalaRadi si è visto allora come Treviso debba ancora macinare chilometri; Trieste arriva a questo anticipo con un record al 50%, ha anche riscattato la sconfitta roboante di Venezia piegando Udine in casa e forse in generale ha ancora bisogno di crescere di colpi, ma rimane almeno per il momento in ottica playoff.

Adesso però bisognerà stabilire se nella diretta Treviso Trieste possa finalmente arrivare la prima vittoria dei veneti o se invece saranno i giuliani a salire a quota tre successi in questo campionato, ce lo dirà il parquet ma certamente siamo a poco tempo da una partita che rimane molto delicata.

DIRETTA TREVISO TRIESTE: DUE SCENARI DIVERSI

È complicato definire cosa potrebbe succedere nella diretta Treviso Trieste, perché sicuramente la NutriBullet ha a disposizione un roster che potrebbe tranquillamente valere i playoff ma Rossi, pur reduce dal grande trionfo estivo, non è ancora riuscito a capire come farla girare nel migliore dei modi, ricordiamo appunto che negli anni scorsi Treviso è sempre partita male per poi recuperare e salvarsi, ma in una piazza come quella veneta non si può prescindere a lungo dalla possibilità di giocare i playoff e dunque in questo senso serve andare a prendersi qualche vittoria più prima che poi, per non peggiorare le cose.

Questo è valido anche per Trieste, perché la competizione è molto serrata; tra l’altro i giuliani in questo momento stanno giocando anche la Champions League (con risultati più che rivedibili) e la stanchezza del doppio impegno si è sicuramente fatta sentire, vedremo più avanti se e quando non ci sarà più la dimensione europea se una squadra che aveva già fatto molto bene lo scorso anno sarà in grado di fare il salto di qualità, intanto andare a vincere al PalaVerde sarebbe un bel segnale di continuità rispetto all’ultima settimana e quindi aspettiamo che arrivi il resoconto del campo.