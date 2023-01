Diretta Treviso Trieste/ Streaming video tv: quasi derby! (Serie A basket)

DIRETTA TREVISO TRIESTE: PUNTI SALVEZZA!

Treviso Trieste, in diretta naturalmente dallo storico PalaVerde di Villorba, si giocherà con palla a due alle ore 20.30 di questa sera, sabato 14 gennaio 2023, e sarà l’anticipo televisivo della quindicesima giornata della Serie A di basket, ultimo turno del girone d’andata che a dire il vero non ha riservato particolari soddisfazioni alle due formazioni del Nord-Est, in particolare alla Nutribullet Treviso Basket che fa parte del terzetto di squadre che condividono tristemente l’ultimo posto a quota 4 punti in classifica e dovranno quindi lottare duramente per la salvezza.

La diretta di Treviso Trieste si annuncia d’altronde delicata anche per gli ospiti della Pallacanestro Trieste, che in classifica sono a quota 6 punti e quindi hanno appena due lunghezze di vantaggio rispetto a Treviso, che punta all’aggancio. La classifica è d’altronde cortissima: Trieste potrebbe trovarsi seriamente nei guai, ma vincendo si rilancerebbe verso la zona playoff. La certezza è una sola: vincere sarà fondamentale. Che cosa ci dirà quindi stasera la diretta di Treviso Trieste?

DIRETTA TREVISO TRIESTE STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Treviso Trieste viene trasmessa su Eurosport 2, appuntamento riservato ai clienti della televisione satellitare al numero 211 del decoder di Sky. Il match sarà comunque fornito dal portale Eleven Sports, come tutti gli altri del massimo campionato di basket: dallo scorso 2 gennaio questa emittente sarà visibile anche dagli abbonati DAZN e dunque ci sarà un’opportunità in più, ricordando che si tratterà di una visione in diretta streaming video di Treviso Trieste e che potrete decidere di abbonarvi al servizio o acquistare l’evento on demand. Inoltre sul sito ufficiale della Lega, all’indirizzo www.legabasket.it, troverete tutte le informazioni utili come il tabellino play-by-play e il boxscore della partita, entrambi aggiornati in tempo reale.

DIRETTA TREVISO TRIESTE: RISULTATI E CONTESTO

Come abbiamo già accennato, la diretta di Treviso Trieste si annuncia delicata, a causa di una classifica ancora cortissima, nella quale basta poco per passare da sogni di gloria a brutti incubi (ma anche viceversa). Certo, se fai parte del terzetto all’ultimo posto – come è il caso di Treviso – non ha molto senso fare voli pindarici: bisogna solo invertire la rotta, con la consapevolezza che una striscia di risultati positivi potrebbe in breve tempo cambiare completamente la faccia al campionato della Nutribullet, che però deve riscattarsi dopo la vera e propria disfatta di domenica scorsa a Pesaro.

Trieste invece sei giorni fa ha vinto contro Scafati una partita dal punteggio molto basso ma che infine ha sorriso ai giuliani, successo davvero prezioso appunto perché in questa classifica ogni punto potrebbe fare la differenza. Trieste si ritrova in una posizione perfetta in tal senso: una vittoria oggi potrebbe aprire sogni di playoff, una sconfitta riporterebbe i giuliani nei guai. Match avvincente, ecco perché siamo molto curiosi di scoprire che cosa ci dirà la diretta di Treviso Trieste…











