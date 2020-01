Diretta Treviso Varese/ Streaming video tv: lombardi per la Coppa (basket A1)

Treviso Varese viene diretta dagli arbitri Maurizio Biggi, Denis Quarta e Federico Brindisi: alle ore 19:00 di domenica 5 gennaio il PalaVerde ospita la partita valida per la 17^ giornata nel campionato di basket Serie A1 2019-2020. Tecnicamente la Openjobmetis potrebbe ancora qualificarsi per la Final Eight di Coppa Italia, ma la sconfitta interna maturata contro Trento ha reso parecchio complicato un obiettivo che nelle ultime stagioni è stato centrato solo l’anno scorso, a conferma di come questa società gloriosa sia ancora in una posizione per la quale dovrà sgomitare parecchio per arrivare tra le prime otto al termine della regular season. Discorso Coppa Italia aritmeticamente chiuso per la De’ Longhi che, appena tornata in Serie A1, non sta facendo malissimo in termini assoluti ma è in un periodo di calo, ha perso a Brindisi una partita comunque lottata e adesso deve anche guardarsi le spalle in chiave salvezza. Adesso vedremo quello che succederà nella diretta di Treviso Varese, aspettando la palla a due possiamo valutare alcuni dei temi principali legati a questa partita.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Treviso Varese non è una delle partite che vengono trasmesse sui canali della nostra televisione per questo turno di campionato; per tutti gli appassionati comunque l’appuntamento classico rimane quello con la piattaforma Eurosport Player, alla quale bisogna essere abbonati e che fornisce tutte le gare di Serie A1 di basket in diretta streaming video. Inoltre, sul sito www.legabasket.it sono liberamente consultabili le informazioni utili come il tabellino play-by-play e le statistiche dei giocatori che scenderanno sul parquet.

DIRETTA TREVISO VARESE: RISULTATI E CONTESTO

La diretta di Treviso Varese è importante per entrambe le squadre ma, come già detto, nel breve periodo è la Openjobmetis a doversi prendere la vittoria che può valere la Coppa Italia: il problema della squadra di Attilio Caja è che ci sono tre avversarie con più punti e ben quattro, entrando in questo turno, nella stessa posizione di classifica. Varese ha la sfida diretta a favore nei confronti di Roma (che peraltro riposa), Venezia e Fortitudo Bologna; una vittoria di Reggio Emilia, Trento o Cantù chiuderebbe sostanzialmente le porte in faccia ai lombardi, che stanno facendo malissimo in trasferta – hanno vinto solo a Trieste – e stanno disputando un campionato a due volti come già detto la scorsa settimana. Se non altro alla Enerxenia Arena il passo era ottimo, prima del ko contro la Dolomiti Energia; per Treviso c’è la possibilità di agganciare Varese ed esserle virtualmente davanti, e dunque porre un altro mattone alla costruzione di una salvezza che non è affatto scontata, ma che per come i veneti si stanno esprimendo potrebbe anche convertirsi in una corsa ai playoff. Questo ovviamente a patto che ci sia maggiore continuità tra una prestazione e l’altra, vedremo allora quello che succederà tra poche ore al PalaVerde.



