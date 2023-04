Diretta Treviso Varese/ Streaming video tv: match importante per entrambe (basket A1)

DIRETTA TREVISO VARESE: OPENJOBMETIS CONTRO GLI EX!

Treviso Varese, che è in diretta dal PalaVerde alle ore 19:30 di domenica 2 aprile, si gioca per la 24^ giornata nel campionato di basket Serie A1 2022-2023. Sfida interessante, anche perché la NutriBullet ha due ex di cui uno parecchio importante, ma soprattutto perché potrebbe rilanciare verso la zona playoff una Treviso che, sconfitta nettamente a Brindisi, deve ancora chiudere i conti con la salvezza ma nel girone di ritorno sembra aver preso un margine ideale da gestire sulla concorrenza, così da non soffrire tanto quanto è stato nella passata stagione.

Varese invece si presenta alla trasferta come quinta in classifica: vittoria in rimonta su Verona, importante per riprendere la marcia dopo la batosta di Sassari e soprattutto fare un passo di avvicinamento verso quei playoff che mancano da tempo, e che a questo punto della stagione non possono non essere considerati un obiettivo concreto. La diretta di Treviso Varese quindi ci regalerà un match delicato e importante per entrambe le squadre; mentre aspettiamo che si giochi proviamo a fare qualche rapida considerazione sui temi principali che sono legati a questa interessante serata di stanza al PalaVerde.

DIRETTA TREVISO VARESE STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Treviso Varese non è una di quelle che per questa 24^ giornata di campionato vengono trasmesse sui canali della nostra televisione. In alternativa però, come ormai sappiamo, va ricordato che tutti i match di basket Serie A1 sono forniti dal portale Eleven Sports: la visione sarà in diretta streaming video, e si potrà decidere se abbonarsi al servizio oppure acquistare l’evento on demand – il pacchetto è disponibile anche sulla piattaforma DAZN. Infine, sul sito ufficiale della Lega (www.legabasket.it) troverete tutte le informazioni utili come il tabellino play-by-play e il boxscore aggiornati in tempo reale.

DIRETTA TREVISO VARESE: RISULTATI E CONTESTO

Ci avviciniamo alla diretta di Treviso Varese, e dunque dobbiamo ribadire che in caso di vittoria la NutriBullet potrebbe realmente tornare in corsa per i playoff, perché comunque si porterebbe a due sole partite dalla stessa Openjobmetis e, sfruttando una classifica che è ancora particolarmente corta, potrebbe poi davvero giocare per la post season che aveva ottenuto nel primo anno del ritorno in Serie A1, quando l’allenatore era ancora Max Menetti. Adesso in panchina c’è Marcelo Nicola, che contro Varese ha perso una finale scudetto nella quale aveva rotto il naso a Gianmarco Pozzecco.

Per Varese la trasferta in Veneto è davvero importante per mettere un altro mattone alla costruzione dei playoff: la Openjobmetis al momento ha due partite di vantaggio sul nono posto, ne mancano sette da giocare e chiaramente, anche se gli incroci del calendario inevitabilmente aiuteranno, la squadra di Matt Brase non si può dire sicura di aver raggiunto la post season, anzi considerando come sono andate le ultime stagioni sa bene di dover ancora sudare. Anche per questo siamo curiosi di scoprire come andrà nella diretta di Treviso Varese, tra poche ore saremo davvero in campo…











