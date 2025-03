DIRETTA TREVISO VARESE (RISULTATO 0-0): PALLA A DUE!

Con la diretta Treviso Varese siamo arrivati a una partita delicatissima per la Openjobmetis, il cui record attualmente è 6-16: penultimo posto in classifica in compagnia di Scafati, Napoli e Cremona entrando in questa giornata, appare davvero incredibile pensare che due mesi e mezzo fa Varese, comunque in affanno, era 6-9 e tutto sommato avrebbe ancora potuto sperare di correre per i playoff. Di più: i lombardi erano partiti con quattro sconfitte consecutive, il che ci dice che hanno avuto un bel periodo nel quale hanno messo insieme 6 vittorie e 5 ko e tra le altre hanno battuto Virtus Bologna e Milano.

Il vero punto di svolta è stato quello del 19 gennaio: lanciata verso la quarta vittoria in fila, Varese si è fatta rimontare un +14 all’intervallo da Pistoia, ha perso contro una squadra che arrivava da nove sconfitte e da quel momento non è più stata la stessa. Difficile capire cosa sia passato nella testa di staff e giocatori; vero che la Openjobmetis faticava in generale, ma il periodo era ottimo e una vittoria a Pistoia avrebbe forse potuto raccontare un’altra storia. Quella attuale e reale è drammatica per i biancorossi e al PalaVerde non si può sbagliare: mettiamoci comodi, la diretta Treviso Varese sta per farci compagnia! (agg. di Claudio Franceschini)

COME SEGUIRE LA DIRETTA TREVISO VARESE IN STREAMING VIDEO TV

Non potrete seguire la diretta Treviso Varese se non sulla piattaforma DAZN, quindi l’appuntamento con la partita di Serie A1 sarà in diretta streaming video per tutti gli abbonati a questa emittente.

TREVISO VARESE: BIANCOROSSI VERSO IL BARATRO!

La delicatissima diretta Treviso Varese si gioca alle ore 20:00 di domenica 23 marzo, chiude la 23^ giornata di basket Serie A1 2024-2025 ed è un dentro o fuori per la Openjobmetis: battuta anche da Reggio Emilia, la squadra lombarda è arrivata a sette sconfitte consecutive e l’ultimo successo, datato 12 gennaio, risale proprio al match casalingo contro la NutriBullet, a chiudere un periodo da tre vittorie in fila e quattro in cinque gare. Il ko di Pistoia, facendosi rimontare un vantaggio in doppia cifra da una squadra in crisi, ha rotto qualcosa: oggi Varese rischia concretamente la retrocessione perché non si vede una luce all’orizzonte.

La classifica dice che Treviso fa meglio, ma non siamo troppo lontani nelle valutazioni: sicuramente i veneti, avendo alle loro spalle cinque squadre, sono decisamente più al sicuro ma anche per loro il passo non è straordinario, la sconfitta interna contro Sassari ha creato qualche malumore perché non è arrivato il colpo della definitiva tranquillità, i playoff cui si sarebbe potuto ambire sono sfumati da tempo e si tratta di chiudere al meglio possibile per poi ripartire, e dunque la diretta Treviso Varese può essere un ulteriore passo.

DIRETTA TREVISO VARESE: RICORDI AGRODOLCI

Sono passati 26 anni e per questo la diretta Treviso Varese porta in dote ricordi agrodolci alla Openjobmetis: nel 1999 il blitz del PalaVerde aveva di fatto consegnato agli allora Roosters lo scudetto numero 10, atteso 21 anni e che aveva permesso di cucire la stella sul petto. Da allora, Varese ha vissuto ben poche soddisfazioni: non tantissimi viaggi ai playoff, forse solo due annate davvero positive (l’ultima con playoff cancellati da una penalizzazione) e tanta confusione societaria, forse la Serie A2 in un certo modo potrebbe davvero permettere una ricostruzione di un certo tenore.

A Treviso il nuovo progetto è iniziato naturalmente da tempo, con l’abbandono da parte di Benetton, ma in termini più specifici possiamo dire che quando la società si è affidata a Frank Vitucci ha fatto un deciso passo avanti, almeno nelle intenzioni: grande ex della partita, ma ricordato non troppo bene dalle parti di Varese, l’allenatore però non è ancora riuscito a portare la NutriBullet in una dimensione che vada oltre la semplice salvezza (anche sofferta) e dunque è chiaro che serva qualcosa in più. Per quanto riguarda la diretta Treviso Varese si parla quindi di un match che ammicca alla storia.