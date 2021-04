Diretta Treviso Varese/ Streaming video tv: sfida dal grande fascino (basket A1)

DIRETTA TREVISO VARESE: DE’ LONGHI PER IL PIAZZAMENTO PLAYOFF

Treviso Varese, partita diretta dagli arbitri Alessandro Vicino, Denis Quarta e Andrea Valzani, si gioca alle ore 18:30 di domenica 18 aprile: il PalaVerde apre le sue porte alla 28^ giornata del campionato di basket Serie A1 2020-2021. Si tratta di un match che ha forti connotati storici e incroci curiosi (ne parleremo) ma che soprattutto serve alla De’ Longhi per sistemare la sua posizione nella griglia dei playoff: lo straripante girone di ritorno ha permesso ai veneti di prendersi una post season che in estate non era affatto certa (anzi) e ora chiaramente Max Menetti vuole onorare l’appuntamento provando a fare più strada possibile.

La Openjobmetis ha rischiato di affondare, ha avuto parecchi problemi, ha aperto una grande serie di vittorie – soprattutto per le avversarie battute – ma il tracollo di Reggio Emilia potrebbe aver messo la parola fine al sogno post season. Per come si era messa, ottenere la salvezza sul campo sarebbe già un ottimo risultato ma sarà importante provare a chiudere al meglio la stagione; vedremo allora quello che succederà sul parquet del PalaVerde, aspettando che la diretta di Treviso Varese prenda il via proviamo anche ad analizzare alcuni dei temi principali che sono legati a questa interessante partita.

DIRETTA TREVISO VARESE STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Treviso Varese non sarà uno dei match che per questa 28^ giornata saranno trasmessi sui canali della nostra televisione; tuttavia, come ormai sappiamo bene, la piattaforma Eurosport Player fornisce tutte le partite del campionato di basket ai suoi abbonati, in diretta streaming video e dunque tramite l’utilizzo di apparecchi mobili quali PC, tablet e smartphone. Ricordiamo poi che sul sito ufficiale www.legabasket.it troverete tutte le informazioni utili come il tabellino play-by-play e il boxscore aggiornato in tempo reale, ma anche le statistiche dei giocatori e delle squadre e la classifica di Serie A1.

DIRETTA TREVISO VARESE: RISULTATI E CONTESTO

Sulla carta, e pensando a quelle che erano le premesse, Treviso Varese sarebbe dovuta essere una partita importante nella corsa alla salvezza; le due società non avevano enormi ambizioni approcciando un campionato incerto anche per il lockdown che aveva cancellato la stagione precedente, e per di più la Openjobmetis si è trovata a dover esonerare Attilio Caja appena iniziata la Supercoppa, rimettendo in discussione una parte del progetto tecnico. Non a caso le difficoltà sono state tante, poi i lombardi hanno trovato il giusto orgoglio e, con qualche aggiunta in corsa (Anthony Beane e John Egbunu) si sono presi punti vitali per rientrare nella corsa ai playoff che ora rischia comunque di chiudersi in maniera negativa. I giocatori in corsa per la De’ Longhi sono stati Michal Sokolowski, che ha reso anche più delle attese, e Trent Lockett; anche grazie a loro Treviso ha trovato una grande striscia di vittorie, settimana scorsa ha addirittura battuto Sassari e grazie a questo percorso ha blindato la sua partecipazione ai playoff, sapendo che la strada potrebbe chiudersi già al primo turno ma anche con la consapevolezza di aver iniziato il cammino del ritorno a grandi livelli, pur se ci vorrà ancora del tempo.



