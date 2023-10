DIRETTA/ Treviso Venezia (risultato 0-0) streaming video tv: palla a due, via! (basket A1, 22 ottobre 2023)

DIRETTA TREVISO VENEZIA (RISULTATO 0-0): PALLA A DUE!

La diretta di Treviso Venezia è dietro l’angolo: il grande protagonisti di questa partita è anche Frank Vitucci, veneziano di nascita e che nella Reyer ha speso parecchi anni prima che la sua carriera spiccasse definitivamente il volo. Abbiamo detto che Vitucci è tornato a Treviso dopo 13 anni, ma prima ancora era appunto a Venezia: prima come allenatore delle giovanili, poi per sette anni come assistente e vice, infine dal 1993 come head coach di una squadra che militava ancora in Serie A2. Nel 1996 Vitucci ha portato la Reyer in Serie A1, vincendo i playoff con le serie contro Montecatini e Rimini; tuttavia, la società è fallita subito dopo e lui ha lasciato, accasandosi a Imola.

Venezia poi ha avuto il suo percorso arrivando ancora nella massima serie e vincendo due scudetti; Vitucci è stato allenatore di Varese (vittoria della regular season, sfortunato nei playoff, finalista di Coppa Italia), Avellino, Torino e Brindisi e con la Happy Casa ha aperto un grande ciclo; senza di lui i pugliesi faticano, con lui Treviso non ha ancora vinto ma chissà che contro la squadra della sua città possa finalmente arrivare la prima gioia in questo campionato. Lo scopriremo insieme tra poco: non abbiamo altro da fare che metterci comodi e lasciare la parola ai protagonisti sul parquet del PalaVerde, finalmente possiamo assistere alla palla a due di Treviso Venezia! (agg. di Claudio Franceschini)

DIRETTA TREVISO VENEZIA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Treviso Venezia non sarà una delle partite che per questa quarta giornata di Serie A1 vengono trasmesse sui canali della nostra televisione (sono sempre tre per ogni turno). L’unico modo per assistere a questo match di basket sarà quello di sottoscrivere un abbonamento alla piattaforma DAZN, che ha acquistato i diritti per trasmettere l’intera programmazione di questo torneo, chiaramente con una visione in diretta streaming video. Da ricordare che su www.legabasket.it troverete tutte le informazioni utili su questo match e sulla Serie A1, tabellino play-by-play e boxscore statistico ma anche appunto il calendario del torneo e la classifica.

TREVISO VENEZIA: DERBY AL PALAVERDE!

Treviso Venezia, partita diretta dagli arbitri Saverio Lanzarini, Alessandro Nicolini e Sergio Noce, va in scena alle ore 17:00 di domenica 22 ottobre, presso il PalaVerde: siamo nella quarta giornata del campionato di basket Serie A1 2023-2024 ed è un derby delicatissimo per la NutriBullet, ancora senza vittorie. Treviso ha perso anche a Sassari, e adesso la sua situazione inizia a farsi complicata: già difficile risalire la corrente, il progetto affidato a Frank Vitucci per il momento non sta esplodendo e la corsa alla salvezza assume o può assumere connotati drammatici.

Per contro abbiamo una Venezia che vola, perché la Reyer ha sempre vinto: lo ha fatto in volata contro Cremona nell’ultimo turno, al momento possiamo dire che la Reyer stia sacrificando qualcosa in Eurocup (dove non è partita altrettanto bene) nel tentativo però di mettere le cose in chiaro in un campionato nel quale vuole tornare a giocare concretamente per lo scudetto. Aspettando allora che la diretta di Treviso Venezia prenda il via, proviamo a fare qualche rapida considerazione sui temi che potrebbero emergere da questo intrigante derby del PalaVerde.

DIRETTA TREVISO VENEZIA: RISULTATI E CONTESTO

Ci prepariamo alla diretta di Treviso Venezia, una partita che come detto per la NutriBullet è già fondamentale: rinnovata a partire dall’allenatore, la squadra veneta per il momento manca assolutamente di ritmo anche se nel corso delle giornate qualcosa sul piano delle prestazioni è migliorato. Tuttavia è arrivata un’altra sconfitta, che fa entrare Treviso nella quarta giornata come una delle uniche tre squadre ad aver sempre perso: attenzione, come detto lottare per la salvezza sarà tutt’altro che semplice e da queste parti le ambizioni sarebbero decisamente più alte.

Venezia per adesso sta dimostrando di poter concorrere con le big per la vittoria della regular season: bisognerà aspettare impegni più tosti con avversarie di livello superiore, quel che conta però è che la Reyer stia viaggiando a punteggio pieno e che la scelta di confermare Neven Spahija in panchina stia dando i frutti sperati. Almeno in campionato, perché per l’appunto in Eurocup il passo è stato decisamente peggiore: il doppio impegno andrà valutato nel tempo, vincere anche al PalaVerde sarebbe comunque un ottimo modo per confermare le proprie ambizioni.











