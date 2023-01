Diretta Treviso Venezia/ Streaming video tv: chi vincerà il derby veneto? (basket A1)

DIRETTA TREVISO VENEZIA: DERBY AFFASCINANTE!

Treviso Venezia, che sarà in diretta dal PalaVerde di Villorba alle ore 19:00 di lunedì 2 gennaio, si gioca per la 13^ giornata nel campionato di basket Serie A1 2022-2023. È uno dei tanti derby del Nord Est, ma questa è anche una sfida tra squadre della stessa regione; intrigante anche se la situazione di classifica è diversa, comunque un match tutto da vivere perché la Nutribullet ha saputo chiudere il suo anno solare con una vittoria importante e francamente inattesa, ottenuta sul parquet di Tortona contro una rivale che ha ben altri obiettivi in questa stagione.

DIRETTA/ Venezia Sassari (risultato finale 86-76) streaming video tv: Watt 19 punti

La Reyer aveva avuto qualche momento di difficoltà in passato ma sembra averli superati: il successo timbrato su Sassari permette agli orogranata di avvicinare la qualificazione alla Final Eight di Coppa Italia e restare idealmente in corsa per un posto nelle prime quattro del tabellone playoff, per quanto prematuro sia affrontare un discorso simile. Vedremo allora cosa accadrà nella diretta di Treviso Venezia; mentre aspettiamo che la partita si giochi possiamo fare qualche rapida analisi circa i temi principali che potrebbero emergere dall’intrigante serata del PalaVerde.

Diretta/ Tortona Treviso (risultato finale 90-95): successo meritato per i veneti!

DIRETTA TREVISO VENEZIA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Treviso Venezia non sarà una di quelle che per questa 13^ giornata di campionato vengono trasmesse sui canali della nostra televisione, dunque non avremo un appuntamento di questo tipo. Sappiamo comunque che, da questa stagione, tutte le partite della Serie A1 di basket sono fornite dal portale Eleven Sports: in questo caso si tratterà di una visione in diretta streaming video, potendo scegliere se abbonarsi al servizio oppure acquistare l’evento on demand. Ricordiamo infine la possibilità di consultare liberamente il sito ufficiale della Lega (all’indirizzo www.legabasket.it) per tutte le informazioni utili come il tabellino play-by-play e il boxscore, aggiornati in tempo reale.

DIRETTA/ Venezia Prometey (risultato finale 71-75): la Reyer cede!

DIRETTA TREVISO VENEZIA: RISULTATI E CONTESTO

La diretta di Treviso Venezia ci dice di una rivalità che purtroppo non è mai stata “verso l’alto”: nel momento in cui la Benetton dominava in Italia infatti la Reyer era una società ancora a caccia del suo glorioso passato, che avrebbe impiegato ancora parecchi anni per tornare grande e cucirsi nuovamente lo scudetto sul petto. Adesso Venezia è una squadra che forse è uscita dal rango delle corazzate (meglio: sono le altre due, leggi Milano e Virtus Bologna, ad aver staccato tutte le altre) ma che alzando leggermente il livello potrebbe certamente regalarsi un ultimo giro di giostra.

Treviso sta attualmente affrontando una sorta di transizione dagli anni complicati di LegaDue alla rinascita vera e propria; percorso non semplice come abbiamo già avuto modo di vedere, quest’anno si lotta soprattutto per la salvezza ma in fondo alla classifica c’è davvero grande bagarre, tanto che una vittoria in più o in meno potrebbe cambiare lo scenario anche totalmente. Certo per la Nutribullet confermare il colpo di Casale Monferrato sarebbe davvero importante, anche per trovare un po’ di continuità; tra poche ore il parquet del PalaVerde ci fornirà tutte le sue risposte…











© RIPRODUZIONE RISERVATA