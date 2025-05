DIRETTA TREVISO VENEZIA: IL DERBY SERVE AGLI OSPITI

Il derby veneto ci attende alle ore 18.15 oggi, domenica 4 maggio 2025: la diretta Treviso Venezia avrà luogo naturalmente al PalaVerde di Villorba, casa della NutriBullet Treviso Basket, anche se la formazione di casa è ormai ampiamente salva nella Serie A di basket e d’altronde nettamente lontana dalla zona playoff, per cui l’unico obiettivo rimasto è onorare al meglio l’ultima uscita casalinga davanti al pubblico amico. Il derby sarà un bel modo per salutare il palazzetto di casa, però onestamente i riflettori saranno puntati sugli ospiti, che in questa breve trasferta si giocano molto di più.

La Umana Reyer Venezia infatti si è complicata parecchio la vita verso i playoff perdendo settimana scorsa in casa contro il fanalino di coda Pistoia. Poteva essere il match dell’ipoteca di fatto definitiva su una posizione fra le prime otto, invece adesso per i lagunari tutto si è fatto più complicato. Bisogna tenere a bada un’inseguitrice sempre molto insidiosa come Tortona, per cui Venezia avrebbe grande bisogno di vincere il derby veneto. Per scoprire se ne sarà capace, ovviamente seguiremo con voi la diretta Treviso Venezia…

TREVISO VENEZIA IN DIRETTA STREAMING VIDEO E TV

La diretta Treviso Venezia in tv godrà della trasmissione per gli abbonati su Eurosport 2, una possibilità che si aggiunge alla piattaforma Dazn e alla sua diretta streaming video, anche in questo caso su abbonamento.

DIRETTA TREVISO VENEZIA: COME CI ARRIVANO LE DUE SQUADRE?

Cominciamo allora dagli ospiti per aggiungere ulteriori elementi verso la diretta Treviso Venezia. La stagione della Reyer è stata buona ma non eccellente: la posizione in classifica finale dovrebbe essere l’ottava oppure la nona, quindi appunto a metà della graduatoria. Il giudizio complessivo è questo, ma siccome passa la differenza tra disputare i playoff e chiudere subito la stagione, è chiaro che le ultime due giornate avranno un significato enorme. Giocare in trasferta potrebbe essere un vantaggio: lontano da casa Venezia è 8-6, addirittura meglio che al Taliercio…

Per Treviso non c’è invece molto da aggiungere. La salvezza è arrivata e anche con discreto anticipo per la NutriBullet, grazie a un rendimento molto lineare fra casa (6-8) e trasferta (5-9). L’acuto di domenica scorsa sul campo di Scafati è stata la dimostrazione che Treviso ha effettivamente qualcosa in più rispetto alle squadre che ancora sono in bilico: giocherà sicuramente con meno pressione rispetto ai cugini, sarà interessante capire se questa sarà una variabile e se equilibrerà la differenza di motivazioni che è inevitabile nella diretta Treviso Venezia…