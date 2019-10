Diretta Treviso Venezia/ Streaming video tv: il derby veneto (basket Serie A)

Treviso Venezia, in diretta dal PalaVerde di Villorba, è il derby veneto che tornerà a catalizzare l’attenzione degli appassionati di basket questa sera, sabato 19 ottobre 2019 alle ore 20.45, come anticipo della quinta giornata del campionato di Serie A 2019-2020. Treviso Venezia è una sfida che spesso è mancata: negli anni d’oro della Treviso targata Benetton era comprimaria (o anche peggio) Venezia, sprofondata anche in Serie C2 a un certo punto; la rinascita della Reyer invece è arrivata quando il ciclo trevigiano era ormai finito. Adesso invece ecco il ritorno di questa partita nella massima serie: Venezia ci arriva dopo il netto successo di settimana scorsa contro Cantù che ha posto fine a un inizio non facile, Treviso invece ha perso sul parquet della Fortitudo Bologna, d’altronde bisogna ricordare che la De’ Longhi quest’anno è una neopromossa.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Non sarà possibile assistere alla diretta tv di Treviso Venezia, che non è tra le partite trasmesse per questa quinta giornata di campionato; tuttavia l’appuntamento classico per tutti gli appassionati è sulla piattaforma Eurosport Player, che fornisce a tutti gli abbonati l’intera gamma delle gare di Serie A in diretta streaming video. Dovrete dunque dotarvi di apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone per seguire la sfida, mentre sul sito ufficiale www.legabasket.it sono consultabili le informazioni utili come il tabellino play-by-play e le statistiche dei giocatori in campo al PalaVerde.

DIRETTA TREVISO VENEZIA: IL CONTESTO

Parlando della diretta di Treviso Venezia, possiamo notare che finora l’impatto di Treviso con il ritorno in Serie A non è stato dei più agevoli, come ha dimostrato la sfida di domenica scorsa tra le due neo promosse di lusso, che ha premiato la Fortitudo Bologna ai danni della De’ Longhi di coach Menetti, chiamata adesso a un test ancora più impegnativo, in casa ma contro i cugini campioni d’Italia di Venezia. D’altro canto va detto che anche la Umana Reyer di coach De Raffaele non ha vissuto un inizio stagione esaltante. La perentoria vittoria con 30 punti di scarto contro Cantù però è stata un segnale molto chiaro sulla forza dei tricolori, adesso chiamati a dare continuità a quella vittoria. Ecco perché a Treviso anche l’allenatore degli ospiti si attende risposte importanti dai suoi ragazzi.



