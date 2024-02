DIRETTA TREVISO VIRTUS BOLOGNA/ Video streaming tv: la crescita di D’Angelo Harrison (5 febbraio 2024)

DIRETTA TREVISO VIRTUS BOLOGNA: IL FEDELISSIMO DI VITUCCI

Nell’approcciarci alla diretta di Treviso Virtus Bologna vogliamo parlare di D’Angelo Harrison: 27 punti, 6 rimbalzi e 4/8 dall’arco nella sconfitta di Scafati per il numero 7 della NutriBullet, che è il fedelissimo di Frank Vitucci. Harrison è stato il grande condottiero di una Brindisi che, sotto la guida del coach veneto, aveva raggiunto il secondo posto in regular season e la semifinale playoff; purtroppo aveva subito un infortunio poco prima della post season ed era rientrato senza la giusta condizione per affrontare una Virtus Bologna già decisamente superiore.

Diretta/ Virtus Bologna Partizan (risultato finale 88-84): Lundberg da incoronare (Eurolega, 2 febbraio 2024)

Andato al Prometey, Vitucci lo aveva richiamato allo scoppiare della guerra in Ucraina: anche qui, grave infortunio al Mediolanum Forum e parecchi mesi fuori dal campo. Il coach si è poi trasferito a Treviso, e ha voluto Harrison con sé: lo ha aspettato e forse sta iniziando a venire ripagato, anche se fin qui le medie del giocatore non sono eccellenti si comincia a vedere un po’ di luce al tunnel. Possiamo inoltre ricordare che c’è stato un altro giocatore che Vitucci ha “preferito” anni addietro: si tratta di Adrian Banks, avuto per la prima volta a Varese e poi portato anche ad Avellino e poi nella stessa Brindisi. Ora, vedremo se Harrison saprà guidare la NutriBullet Treviso a una salvezza per il momento ancora molto difficile. (agg. di Claudio Franceschini)

Diretta/ Barcellona Virtus Bologna (risultato finale 84-57): V Nere travolte (31 gennaio 2024)

DIRETTA TREVISO VIRTUS BOLOGNA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Treviso Virtus Bologna non sarà una di quelle che per questa 19^ giornata del campionato di basket Serie A1 sono trasmesse sui canali della nostra televisione, ricordando come sempre che sono tre gare per ogni turno. Va tuttavia ricordato che esiste un altro modo per assistere a questa sfida, ed è quello di sottoscrivere un abbonamento alla piattaforma DAZN che garantisce l’intera programmazione del campionato di basket Serie A1 in diretta streaming video. Infine bisogna ricordare che sul sito ufficiale della Lega, all’indirizzo www.legabasket.it, sono consultabili tutte le informazioni utili sul match, come il tabellino play-by-play e il boxscore statistico aggiornato in tempo reale.

DIRETTA/ Virtus Bologna Napoli (risultato finale 101-89): vittoria delle V nere! (basket A1, 28 gennaio 2024)

TREVISO VIRTUS BOLOGNA: CLASSICA D’ALTRI TEMPI!

Treviso Virtus Bologna, partita in diretta dal PalaVerde alle ore 20:00 di lunedì 5 febbraio, rappresenta il posticipo nella 19^ giornata di basket Serie A1 2023-2024. Una classica d’altri tempi, ma che oggi ci presenta uno scenario ben diverso: la NutriBullet è in zona retrocessione, non ha sfruttato la crisi di Pesaro (non totalmente) e, perdendo di misura a Scafati, è rimasta in penultima posizione con Brindisi che si è anche avvicinata, continuando dunque nel suo campionato di grande sofferenza e con la salvezza come unico orizzonte possibile, almeno per il momento ma verosimilmente nel lungo periodo.

La Virtus Bologna ha battuto Napoli e ha così confermato la sua seconda posizione: la squadra di Luca Banchi è certamente in flessione sul piano fisico e questo si è visto soprattutto in Eurolega, possiamo dire che in Serie A1 il roster delle V nere sia sufficiente per rimanere in alta classifica e continuare a puntare la vittoria della regular season, non strettamente necessaria ma sicuramente importante anche come segnale da mandare in vista dei playoff. Aspettando che la diretta di Treviso Virtus Bologna cominci, proviamo ora a ricostruire alcune delle tematiche che emergeranno dal parquet del PalaVerde.

DIRETTA TREVISO VIRTUS BOLOGNA: SITUAZIONE E CONTESTO

Si avvicina la diretta di Treviso Virtus Bologna: il periodo in cui queste due squadre si contendevano scudetti e coppe, ed erano presenze fisse in Eurolega, è ormai lontano 20 anni e, guardandosi indietro, sembra davvero incredibile che sia passato tanto tempo. Tra fallimenti e risalite NutriBullet e Segafredo hanno ora raggiunto livelli diversi, perché le V nere sono tornate la corazzata di un tempo e nella nuova parabola hanno già vinto il tricolore, più Supercoppe e anche la Eurocup, mentre Treviso deve ancora fare i conti con una situazione tutta da risollevare, a cominciare da subito.

Da quando è tornata in Serie A1 (2019) la squadra veneta ha raggiunto i playoff soltanto una volta, ma soprattutto in tutti gli altri campionati si è sudata la salvezza praticamente fino all’ultima giornata; la speranza era che il progetto NutriBullet potesse spiccare il volo più rapidamente, così non è e adesso dunque ci si trova a fronteggiare uno scenario nel quale bisogna pensare partita dopo partita, a cominciare però da questa contro una Virtus Bologna che ha tutte le intenzioni di staccare Venezia e operare il sorpasso su Brescia nella classifica di Serie A1.











© RIPRODUZIONE RISERVATA