Diretta Treviso Virtus Bologna streaming video tv: orario e risultato live della partita valida per l'ottava giornata di basket Serie A1.

La diretta Treviso Virtus Bologna prende il via, possiamo allora parlare di una partita che ha scritto la storia del nostro basket anche se curiosamente le finali scudetto disputate tra queste squadre sono soltanto due, entrambe riferite agli anni Novanta e vinte sempre dalla V nera, che aveva aperto e chiuso il ciclo di tre campionati consecutivi. La prima nel 1993 con un netto 3-0, la seconda nel 1995 con lo stesso risultato; magra consolazione per la Benetton il fatto che Stefano Rusconi fosse stato premiato come MVP del campionato, ricordiamo che quella Treviso aveva festeggiato nel 1992 il suo primo scudetto.

Avremmo davvero tanti nomi leggendari da citare; il grande doppio ex è chiaramente Ettore Messina ma non si può dimenticare nemmeno il compianto Orlando Woolridge, sono tanti i giocatori di primissimo livello che sono passati da queste due piazze e, se per la Virtus Bologna questa è tornata ad essere l’attualità, per Treviso le cose sono molto diverse e si attende sempre di tornare ai fasti del passato, un passo alla volta. Intanto noi siamo davvero pronti a goderci questa partita del PalaVerde, possiamo metterci comodi perché la diretta Treviso Virtus Bologna sta per farci compagnia! (agg. di Claudio Franceschini)

TREVISO VIRTUS BOLOGNA DIRETTA STREAMING VIDEO TV: DOVE VEDERE LA PARTITA

Sarà Sky Sport Basket a mandare in onda in tv la diretta Treviso Virtus Bologna, per la diretta streaming video come sempre potrete sottoscrivere l’abbonamento a LBA Tv.

TREVISO VIRTUS BOLOGNA: SUPER CLASSICA!

È una grande classica la diretta Treviso Virtus Bologna, che rappresenta il Monday Night del 17 novembre, alle ore 20:00, per l’ottava giornata di basket Serie A1 2025-2026: sfida che riporta alla mente i grandi duelli di inizio millennio, ma che purtroppo in questo momento racconta di uno scenario molto diverso.

La Virtus Bologna, campione d’Italia in carica, continua a essere in corsa per lo scudetto: in questo avvio di stagione ha trovato ritmo anche in Eurolega e, dopo l’incredibile rimonta subita da Cremona, ha ripreso vigore in campionato battendo in successione Varese e Reggio Emilia, tra l’altro con due vittorie arrivate in volata.

Per quanto riguarda Treviso, la prima vittoria è finalmente arrivata con il controverso finale del PalaBigi, poi la NutriBullet è tornata a perdere (nettamente sul parquet di Milano) ma se non altro ha tolto quello scomodo zero e adesso potrebbe essere pronta a giocarsi seriamente la salvezza.

Cosa che dovremo scoprire strada facendo, intanto per i veneti non sarebbe male prendersi la vittoria contro la corazzata Olidata e allora aspettiamo che si alzi la palla a due sulla diretta Treviso Virtus Bologna, nel frattempo possiamo dire qualcosa di altro per presentare al meglio la partita.

DIRETTA TREVISO VIRTUS BOLOGNA: STORIA E SCENARI ATTUALI

Come già visto la diretta Treviso Virtus Bologna riporta alla mente un periodo nel quale entrambe le squadre facevano da punto di riferimento del basket non solo italiano ma anche europeo, infatti si sono anche incrociate in Eurolega e comunque erano solite giocarsi gli scudetti e le coppe, poi entrambe hanno vissuto fallimenti e serie minori ma il ritorno in Serie A1 fino a oggi ha premiato soprattutto la V nera, brava a tornare quella di un tempo (o comunque molto simile) con già due campionati vinti dal 2021 a ora e una serie di cinque finali consecutive, in più appunto anche la dimensione internazionale sta crescendo bene.

Treviso i playoff li ha visti solo una volta, nello stesso 2021 in cui tra l’altro era stata eliminata proprio dalla Virtus Bologna; da quel momento ha sofferto parecchio e ci sono state stagioni in cui è rimasta in Serie A1 davvero per il rotto della cuffia, i cambi di allenatore non hanno portato a molto e anche il ciclo di Frank Vitucci si è esaurito in modo amaro e con più ombre che luci. Adesso tocca ad Alessandro Rossi che ha già incontrato parecchie difficoltà; vedremo se la sfida ad una grande squadra del passato e del presente sarà il trampolino giusto per iniziare un campionato molto diverso da quello attuale.