DIRETTA TREVISO VIRTUS BOLOGNA (RISULTATO 0-0): PALLA A DUE

Eccoci al via della diretta Treviso Virtus Bologna, gli emiliani devono migliorare il loro rendimento in trasferta, dove infatti finora hanno raccolto sei vittorie e altrettante sconfitte su dodici partite giocate, con una differenza molto netta con il dominio casalingo, dal momento che invece a Bologna la Virtus in campionato è 11-1. Treviso invece ha due rendimenti molto simili: le nove vittorie dei veneti sono arrivate cinque in casa e quattro in trasferta, quindi per Treviso sarebbe proprio il rendimento casalingo quello da migliorare, mentre lontano dalle mura amiche è il migliore fra tutti coloro che non sono ancora salvi.

Quanto alla storia, dobbiamo ricordare che l’attuale società è diversa dalla storica Benetton, quindi formalmente non possiamo parlare di un match con grande tradizione, ma è chiaro che grazie a tanti ricordi illustri ci sia un certo fascino, che renderà ancora più bella stasera la diretta Treviso Virtus Bologna! (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

TREVISO VIRTUS BOLOGNA IN DIRETTA STREAMING VIDEO E TV

Esclusiva DAZN per i propri abbonati, la diretta Treviso Virtus Bologna in tv sarà quindi più precisamente una diretta streaming video, con le modalità ormai ben note a tifosi e appassionati.

TREVISO VIRTUS BOLOGNA: UNA CLASSICA CON SCENARI DIVERSI

Viene subito in mente un glorioso ma ormai abbastanza lontano passato parlando della diretta Treviso Virtus Bologna, il posticipo che alle ore 20.00 di stasera, lunedì 7 aprile 2025, chiuderà la venticinquesima giornata della Serie A di basket. Nel mezzo ci sono stati anni complicati, adesso entrambe sono tornate stabilmente nella massima categoria, però con orizzonti diversi. La NutriBullet Treviso Basket è in Serie A dal 2019, quindi questo è il sesto anno consecutivo, però una sola volta è entrata fra le prime otto: l’obiettivo vitale per i veneti è la salvezza e sarà così anche in questa stagione, dal momento che la zona playoff è ormai troppo lontana.

La Virtus Segafredo Bologna è invece tornata a tutti gli effetti una big, con un ruolo significativo anche in campo internazionale. In campionato invece l’obiettivo è il primo posto al termine della stagione regolare e la vittoria contro la Reggiana nel derby emiliano dominato con la difesa è stata un bel passo avanti, però la classifica al vertice è ancora fortissima e quindi è vietato sbagliare al PalaVerde, sede di tante mitiche battaglie negli anni che furono. Senza fare paragoni, ci aspettiamo molto anche dalla partita di stasera: la diretta Treviso Virtus Bologna sarà all’altezza di queste aspettative?

DIRETTA TREVISO VIRTUS BOLOGNA: PER LA SALVEZZA E IL PRIMATO

Ecco allora che, dal punto di vista veneto, la diretta Treviso Virtus Bologna offre l’occasione per cercare una vittoria che sarebbe un enorme valore aggiunto sulla strada verso la salvezza e una bella ripartenza dopo la sconfitta sul campo di Cremona, che è invece una rivale per lo stesso obiettivo. Dobbiamo dire che Treviso si è costruita un buon margine di vantaggio, per cui la permanenza in Serie A sembra essere ormai vicina, però ovviamente è meglio non abbassare la pressione, quindi si cerca una vittoria che sarebbe ovviamente motivo di particolare soddisfazione anche per il pubblico contro una corazzata del nostro basket.

Per la Virtus Bologna invece è ormai finita l’avventura deludente in Eurolega, verrebbe da dire che sia meglio così perché ora resta solo il campionato a cui pensare, a cominciare dalla lotta ancora molto intensa per il primo posto. Ci sono tante squadre in pochi punti, è un attimo passare dal vertice al non avere il vantaggio del fattore campo nemmeno ai quarti, per cui serve fare tutto per bene già in queste ultime giornate della stagione regolare. Un motivo in più per non perdere la diretta Treviso Virtus Bologna…