Diretta Treviso Virtus Bologna/ Streaming video tv: un incrocio storico! (basket A1)

Treviso Virtus Bologna sarà diretta dagli arbitri Alessandro Martolini, Beniamino Manuel Attard e Matteo Boninsegna: siamo al PalaVerde di Villorba, dove alle ore 17:30 di domenica 20 dicembre si gioca per la 12^ giornata nel campionato di basket Serie A1 2020-2021. Non ci sarebbe nemmeno bisogno di presentare una partita di grandissimo fascino, che per due volte ha rappresentato una finale scudetto e mette in campo due piazze che, soprattutto negli anni Novanta, hanno dominato la scena della pallacanestro italiana; storie se vogliamo anche simili di cadute e risalite, oggi però la Segafredo è più avanti nel percorso come dimostrato anche dal bellissimo percorso in Eurocup (aspettando la Top 16) e da un campionato già dominato l’anno scorso prima della frustante cancellazione.

La De’ Longhi in Serie A ci è tornata solo nel 2019, con una società del tutto diversa rispetto a quella gestita dai Benetton; sta ancora ricostruendo dalle macerie ma sicuramente sta facendo vedere ottime cose, domenica scorsa ha perso a Sassari ma se l’è giocata a viso aperto lasciando intendere di volere un posto nei playoff. Aspettiamo quindi la diretta di Treviso Virtus Bologna, nel mentre possiamo fare una panoramica circa i temi principali legati alla partita.

DIRETTA TREVISO VIRTUS BOLOGNA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Treviso Virtus Bologna non è tra quelle che sono previste per questa giornata di campionato, ma come sempre l’appuntamento per tutti gli appassionati di basket è con la piattaforma Eurosport Player che, previa sottoscrizione di un abbonamento, fornisce l’intero programma della Serie A1 in diretta streaming video. Sul sito ufficiale www.legabasket.it troverete invece tutte le informazioni utili consultabili liberamente: il tabellino play-by-play, le statistiche dei giocatori sul parquet, i dati squadra per squadra e la classifica del torneo.

DIRETTA TREVISO VIRTUS BOLOGNA: RISULTATI E CONTESTO

Nell’analisi di Treviso Virtus Bologna possono entrare vari temi: intanto Sasha Djordjevic è anche un ex della partita, e il suo operato è da qualche tempo sotto la lente d’ingrandimento dopo l’esonero fatto e ritirato in meno di un giorno. Si è detto tanto di questa vicenda, come era ovvio; ancor più sul ritorno di Marco Belinelli, grande colpo di metà stagione che però non ha ancora visto il campo e non dovrebbe farlo fino al 27 dicembre (contro Milano), perché non gioca una partita ufficiale da oltre quattro mesi e non è ancora in grandissima forma. La Virtus vuole ricucire lo strappo che si è formato con le prime della classe e mandare un segnale di unità e coesione all’interno del roster; Treviso invece spera di prendersi un’altra vittoria contro una squadra di grande impatto storico come ha già fatto, recentemente, con Fortitudo Bologna e Pesaro. Sicuramente Max Menetti è sulla strada giusta, lo dimostra anche la già citata partita del PalaSerradimigni che, pur persa, ha dato ottime indicazioni sullo stato di salute di un gruppo che allo stato attuale delle cose non sfigurerebbe di certo nel quadro dei playoff. Per il resto dobbiamo solo aspettare che al PalaVerde si giochi…

