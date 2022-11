Diretta Trieste Brescia/ Streaming video tv: Allianz in difficoltà! (basket A1)

DIRETTA TRIESTE BRESCIA: GERMANI IN RIPRESA!

Trieste Brescia, partita che viene diretta dagli arbitri Carmelo Lo Guzzo, Alessandro Nicolini e Simone Patti, va in scena alle ore 20:30 di sabato 26 novembre presso l’Allianz Dome: siamo nella 8^ giornata del campionato di basket Serie A1 2022-2023. L’Allianz deve riscattare la sconfitta del Mediolanum Forum: perdere in casa di Milano naturalmente è qualcosa che toccherà molte, intanto la squadra giuliana dopo un pessimo avvio di stagione ha saputo riprendersi vincendo un paio di partite importanti, così la sua classifica è migliorata anche se non ci si può dire del tutto fuori dai guai (anzi).

Brescia invece è ondivaga: ha perso alcuni match in volata lasciando per strada punti davvero importanti, ma ha comunque dimostrato di poter risalire la corrente. Lo ha fatto per esempio domenica scorsa, battendo una grande avversaria come Tortona: adesso per Alessandro Magro si tratta di trovare il ritmo giusto come lo scorso anno, i playoff sono un obiettivo che naturalmente viene considerato minimo dopo aver mostrato il pieno potenziale. Aspettando di scoprire quello che succederà nella diretta di Trieste Brescia, proviamo adesso a fare qualche rapida valutazione circa gli aspetti principali di una partita che è importante per entrambe le squadre.

DIRETTA TRIESTE BRESCIA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Trieste Brescia non sarà una di quelle che vengono trasmesse sui canali della nostra televisione, non essendo stata scelta per la 8^ giornata di Serie A1. Sappiamo però che da questa stagione tutte le gare del massimo campionato di basket sono fornite dal portale Eleven Sports: si tratterà dunque di una visione in diretta streaming video, e potrete scegliere di abbonarvi al servizio oppure acquistare l’evento on demand. Ricordiamo anche la possibilità di consultare liberamente il sito della Lega, che trovate all’indirizzo www.legabasket.it, per tutte le informazioni utili come il tabellino play-by-play e il boxscore aggiornati in tempo reale.

DIRETTA TRIESTE BRESCIA: RISULTATI E CONTESTO

Si attende la diretta di Brescia Trieste, e allora possiamo ricordare che in settimana la Leonessa è stata impegnata in Eurocup: la competizione internazionale è tornata dopo la sosta per le nazionali e Brescia, che aveva un record al 50%, è caduta inaspettatamente sul parquet di Cluj-Napoca. Un ko che non ci stava, considerando la forma della squadra nella competizione e il valore dell’avversaria; chiaramente la corsa agli ottavi di Eurocup è ancora lunga e la Germani non si trova comunque in una brutta posizione di classifica, ma se non altro ha perso un’occasione per allungare e concentrarsi più serenamente sul campionato.

In Serie A1 come detto Brescia viaggia abbastanza bene, a differenza di una Trieste che è partita malissimo perdendo le prime quattro partite; poi sono arrivate due vittorie che hanno risollevato il morale della squadra, la sconfitta contro l’Olimpia era ovviamente preventivabile ma ha lasciato l’Allianz in una situazione abbastanza delicata, non sono poche le squadre che hanno 4 punti in classifica e anche per questo la corsa alla salvezza potrebbe risultare più complicata del previsto. Battere Brescia all’Allianz Dome sarebbe un colpo importante soprattutto per il morale della truppa, non ci resta che scoprire se le cose andranno effettivamente in questo modo…











