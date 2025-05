DIRETTA TRIESTE BRESCIA: L’ALLIANZ ADESSO CI CREDE!

C’è grande attesa per la diretta Trieste Brescia: siamo arrivati a gara-3 del primo turno playoff nel campionato di basket Serie A1 2024-2025, il Pala Trieste è pronto a ospitare una partita (alle ore 21:00 di giovedì 22 maggio) che può far sognare i tifosi giuliani perché, contro i pronostici e in una serata davvero splendida, la neopromossa ha saputo sbancare il PalaLeonessa, impattare il punteggio e girare a proprio favore il fattore campo. Diciamolo chiaramente: alla vigilia di questa serie Brescia era data come favorita anche abbastanza netta, e l’andamento di gara-1 l’aveva confermato in maniera evidente.

Tutto cancellato lunedì sera, con una grande prova da parte dei giuliani: ancora una volta Trieste ha dimostrato di poter essere una credibilissima guastafeste, che è andata a prendersi la vittoria nonostante l’avvio di match lasciasse intendere che per la Germani potesse arrivare un’altra vittoria ampia. Adesso dunque a poche ore dalla diretta Trieste Brescia è tutto in discussione: la squadra di Peppe Poeta rimane favorita per andare in semifinale, ma quella di Jamion Christian si può giocare due partite davanti al suo pubblico che sarà verosimilmente infuocato, che si aprano le danze…

DIRETTA TRIESTE BRESCIA STREAMING VIDEO TV: DOVE VEDERE LA PARTITA

Stando alle informazioni attuali, la diretta Trieste Brescia non dovrebbe essere fornita in tv ma solo attraverso la diretta streaming video, per tutti gli abbonati alla piattaforma DAZN.

DIRETTA TRIESTE BRESCIA: RISCATTO GERMANI?

Abbiamo detto che la diretta Trieste Brescia riparte dal risultato di 1-1 nella serie, questo grazie al blitz giuliano al PalaLeonessa: eppure al termine del primo quarto la Germani aveva 31 punti a referto e soprattutto un vantaggio di 15 lunghezze, nulla lasciava presagire quello che sarebbe successo e cioè che nel secondo periodo Trieste avrebbe fatto un parziale di 15-32, segnando il doppio dei punti rispetto ai 10 minuti precedenti e prendendosi un vantaggio che poi è anche riuscita a incrementare, per un successo alla fine meritatissimo e che racconta molto di questa squadra.

Stavolta Brescia ha avuto il contributo di Amedeo Della Valle, che ha segnato 22 punti; meglio ancora ha fatto Nikola Ivanovic (26) ma attenzione, perché i due hanno combinato per un brutto 4/13 dall’arco e le percentuali dalla lunga distanza ci dicono che Brescia ha tirato con il 25%, inevitabile dunque che questo dato abbia condizionato il risultato della partita. Trieste dal canto suo ha martellato alla grande: si diceva che avrebbe dovuto ritrovare il contributo di Colbey Ross e Denzel Valentine ed entrambi hanno risposto presente, è stata comunque una vittoria di squadra anche grazie all’ottimo apporto della panchina. Ora, tutto davvero riaperto…