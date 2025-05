DIRETTA TRIESTE BRESCIA (RISULTATO 0-0): SI GIOCA

In una serie che ci ha già regalato tantissime emozioni, siamo felici che stia per cominciare la diretta Trieste Brescia per quanto riguarda gara-4. Abbiamo già ampiamente evidenziato l’andamento opposto fra le ultime due partite, in gara-3 è stata Brescia a rimontare dopo un pessimo inizio e al termine della partita, intervistato per DAZN, il coach della Germani Brescia, Peppe Poeta, ha voluto lodare l’eccellente secondo tempo della sua difesa, che è stato “di altissimo livello”, perché “sappiamo che la serie dipende dalla nostra difesa. Siamo partiti un po’ spauriti perché il campetto della gara 2 ci aveva fatto male, togliendoci in parte fiducia, poi abbiamo avuto una grande reazione di orgoglio con la nostra difesa per portare a casa una vittoria importantissima”.

Adesso in questa situazione psicologica potrebbero esserci i giuliani, ma è impossibile sbilanciarsi su questo bel quarto di finale e allora, a pochissimi minuti dal fischio d’inizio, è meglio far parlare solamente la diretta Trieste Brescia! (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

TRIESTE BRESCIA IN DIRETTA STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE

Doppia copertura per questa gara-4: la diretta Trieste Brescia in tv sarà in chiaro per tutti su DMAX, mentre gli abbonati avranno a disposizione anche la diretta streaming video su DAZN.

MATCH-POINT PER GLI OSPITI

Una serie molto particolare potrebbe giungere al suo epilogo oggi, sabato 24 maggio 2025, ma tanto è già successo nelle precedenti partite e allora attenzione alle emozioni della diretta Trieste Brescia, alle ore 20.45 avremo gara-4 dei quarti playoff della Serie A di basket al PalaTrieste della città giuliana. Brescia conduce 2-1 ma gli imprevisti non sono mancati: il fattore campo, grazie al terzo posto in stagione regolare, era favorevole proprio alla Germani Brescia, che però dopo la vittoria abbastanza netta in gara-1 aveva perso gara-2 subendo la rimonta giuliana dopo un inizio di partita che lasciava presagire un bis lombardo.

La Pallacanestro Trieste si era quindi conquistata il fattore campo, se non fosse che è stata costretta a giocare gara-3 a Treviso, altro elemento molto particolare di questa serie. Giovedì l’andamento è stato opposto rispetto a gara-2: grande partenza di Trieste ma poi rimonta di Brescia, che ha vinto 70-80 e si è ripresa il vantaggio nella serie. Stavolta si giocherà invece davvero a Trieste, ma basterà ai giuliani per pareggiare e andare alla bella? Ne abbiamo già viste troppe in questa serie per sbilanciarci troppo, meglio attendere quale sarà il verdetto del campo per la diretta Trieste Brescia…

DIRETTA TRIESTE BRESCIA: UNA SERIE RICCA DI COLPI DI SCENA

Verrebbe da dire che sia meglio partire male visti gli esiti delle ultime due partite: la diretta Trieste Brescia in effetti mette di fronte due squadre che di certo non si arrendono mai, almeno in base alle indicazioni di gara-2 e gara-3. Lunedì a Brescia i padroni di casa avevano cominciato con un primo quarto da 31-16 dopo avere già vinto il primo incontro: per Trieste avrebbe potuto essere un colpo da ko, invece già all’intervallo i giuliani avevano sorpassato con un secondo quarto da 15-32, per poi allungare nel secondo tempo e firmare un colpo che era difficile da prevedere.

Giovedì invece il campo neutro di Treviso ha ospitato una gara-3 cominciata con il 23-11 per Trieste nel primo quarto, margine conservato dai giuliani fino all’intervallo lungo ma poi distrutto da un secondo tempo interamente di marca bresciana, con un parziale di 29-51 negli ultimi 20 minuti in favore degli ospiti lombardi. Oggi si cambia campo per la terza volta consecutiva, non vogliamo dire che sia meglio fare male nel primo quarto ma di certo c’è questa particolare situazione, chissà se sarà confermata anche dalla diretta Trieste Brescia…