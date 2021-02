Diretta Trieste Brescia/ Streaming video tv: l’Allianz sogna in grande! (basket A1)

DIRETTA TRIESTE BRESCIA: LA LEONESSA RISCHIA

Trieste Brescia, partita diretta dagli arbitri Tolga Sahin, Guido Federico Di Francesco e Gianluca Capotorto, prende il via alle ore 12:00 di domenica 7 febbraio: valida per la 19^ giornata nel campionato di basket Serie A1 2020-2021, mette a confronto due squadre che hanno l’ambizione di raggiungere i playoff, ma che in questo momento stanno viaggiando a velocità diverse. L’Allianz dà dimostrazione di poter fare anche meglio della sua stagione da neopromossa: in questo momento occupa il sesto posto in classifica, ha già guadagnato l’accesso alla Final Eight di Coppa Italia e soprattutto si è tolta il grande sfizio di battere Milano al Mediolanum Forum, addirittura dominando la partita.

Per la Germani le cose sono più complesse, perché l’atteso salto di qualità non è ancora arrivato; al momento il cambio di allenatore non ha portato i frutti sperati e la squadra è crollata in un disastroso primo tempo contro Treviso, prima di riprendersi e sfiorare una vittoria comunque non arrivata. Vedremo allora quello che succederà nella diretta di Trieste Brescia; aspettando il momento della palla a due proviamo quindi a tracciare alcune tematiche che riguardano questa partita dell’Allianz Dome.

DIRETTA TRIESTE BRESCIA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Trieste Brescia non è una di quelle che per questa giornata di campionato vengono trasmesse sui canali della nostra televisione; in alternativa, dovendo sottoscrivere un abbonamento al servizio, sarà possibile seguire la partita di Serie A1 anche sulla piattaforma Eurosport Player, che fornisce tutte le gare di basket in diretta streaming video. Sul portale www.legabasket.it troverete poi tutte le informazioni utili, consultabili liberamente: il tabellino play-by-play, il boxscore, le statistiche di tutte le squadre e i giocatori del campionato di Serie A1 ma anche la classifica del torneo e altri contenuti.

DIRETTA TRIESTE BRESCIA: RISULTATI E CONTESTO

Gran passo dell’Allianz, che in Trieste Brescia andrà a caccia di conferme: la squadra di Eugenio Dalmasson condivide con Brindisi il grande traguardo di aver fermato la corsa di Milano. Vero che l’Olimpia può permettersi passi falsi, visto l’enorme vantaggio, e paga le fatiche di Eurolega ma intanto solo la Happy Casa aveva fatto il colpo grosso, adesso però c’è anche Trieste che con questo successo al Forum ha capito di poter fare il salto di qualità ulteriore, sognando di avvicinarsi alle big del nostro campionato e magari ottenere addirittura il fattore campo nel primo turno dei playoff. Dalmasson mantiene comunque un basso profilo, e a maggior ragione deve farlo anche un Maurizio Buscaglia che fino a questo momento non è riuscito a cambiare il passo di Brescia, ha perso TJ Cline andato a giocare in Eurolega e come prima cosa dovrà stare attento a non farsi riassorbire dalla lotta per non retrocedere, per poi eventualmente sperare in qualcosa di più. La Eurocup è stata salutata subito, senza mai davvero lottare per la Top 16; resta il campionato, ma anche qui la situazione è complicata e le prossime partite saranno fondamentali per indirizzare in un senso o nell’altro la stagione della Germani.



