Diretta Trieste Brescia/ Streaming video tv: l’Alma appare lanciata (basket A1)

Trieste Brescia si gioca alle ore 20:30 di sabato 19 ottobre, presso il PalaRubini: siamo nella quinta giornata del campionato di basket Serie A1 2019-2020, ed è molto interessante la sfida che ci viene proposta. Sono infatti avversarie due squadre reduci da vittorie, che adesso puntano alla conferma: per l’Alma il clamoroso successo di Sassari, contro ogni previsione, è stato utile per muovere una classifica che si stava facendo particolarmente complessa e ha rappresentato i primi punti della stagione. La Leonessa invece ha schiantato Trento, sempre una realtà ostica, andando vicina ai 100 punti segnati; per il momento dunque il doppio impegno con l’Eurocup rappresenta un problema solo marginale, anche se chiaramente bisognerà giudicare più avanti quello che succederà. Restiamo dunque in attesa della diretta di Trieste Brescia, nel frattempo possiamo provare a presentare i temi principali di questa partita.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Trieste Brescia non è una delle due che per questo turno di campionato sono state scelte per essere trasmesse sui canali del nostro Paese; questo significa che l’unica possibilità per seguire questa partita sarà quella di abbonarsi alla piattaforma Eurosport Player, che ancora una volta fornisce il grande basket (compresa l’intera programmazione della Serie A1) in diretta streaming video, dunque attraverso l’uso di dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone. Ricordiamo poi il sito ufficiale www.legabasket.com per tutte le informazioni utili sulle due squadre e sul torneo.

DIRETTA TRIESTE BRESCIA: RISULTATI E CONTESTO

Trieste Brescia potrebbe dirci innanzitutto se l’Alma sia davvero in grado di spiccare il volo: nonostante abbia raggiunto i playoff lo scorso anno, la società giuliana è partita sapendo di dover fare i conti con la corsa alla salvezza, perchè quest’anno le retrocessioni sono due e già nell’ultimo campionato la società era andata incontro a qualche problema economico, tanto da ventilare l’ipotesi di evitare la post season in maniera “forzata”. E’ finita come sappiamo, ma poi questa stagione è iniziata con il piede sbagliato; anche per questo motivo la vittoria del PalaSerradimigni, arrivata contro una squadra in grande forma e candidata allo scudetto, ha stupito gli addetti ai lavori. Anche Brescia però sta marciando: affidata alle cure di Vincenzo Esposito, la Leonessa sta provando a fare meglio dell’anno scorso in Eurocup e intanto non perde di vista il campionato, dove la scintillante vittoria contro Trento ha fatto seguito al ko di Brindisi. Tuttavia questa squadra era già stata capace di vincere al Mediolanum Forum, dunque ha fatto vedere di avere le giuste qualità per tornare a giocare quei playoff mancati la scorsa primavera; tra poco sarà allora tempo di lasciar parlare il parquet del PalaRubini…



