Diretta Trieste Brescia/ Streaming video tv: test delicato per la Germani (basket A1)

DIRETTA TRIESTE BRESCIA: LA GERMANI GIÀ NEI GUAI?

Trieste Brescia, partita diretta dagli arbitri Alessandro Vicino, Davide Vita e Lorenzo Baldini, si gioca alle ore 19:30 di domenica 10 ottobre: siamo all’Allianz Dome, casa degli alabardati che ospitano il match valido per la 3^ giornata nel campionato di basket Serie A1 2021-2022. Una partita che appare già una sorta di esame importante per la Leonessa: sconfitta in volata nelle prime due uscite del torneo, la squadra affidata ad Alessandro Magro è ancora al palo in classifica e, anche se è passato troppo poco tempo per preoccuparsi, è chiaro che ora bisogna iniziare a carburare per non rimanere troppo indietro ed evitare guai peggiori in futuro.

Stuzzica il nuovo progetto Allianz: dopo aver timbrato i playoff con una grande rincorsa, la società giuliana va chiaramente a caccia di conferme pur avendo cambiato allenatore, ha confermato buona parte del roster e aggiunto qualche giocatore che potrebbe realmente portare al salto di qualità. Vedremo allora quello che succederà tra poche ore nella diretta di Trieste Brescia; aspettando che all’Allianz Dome si giochi, facciamo insieme una rapida valutazione su quelli che potrebbero essere i temi principali legati alla partita di Serie A1.

DIRETTA TRIESTE BRESCIA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Trieste Brescia non sarà disponibile sui canali della nostra televisione, non essendo stata selezionata per questo turno di campionato; tuttavia l’appuntamento per seguire il match di basket è quello con il broadcaster Discovery + che, come sappiamo, da quest’anno è diventato fornitore ufficiale della nostra Serie A1. Anche questa sfida quindi sarà disponibile in diretta streaming video, previo abbonamento alla piattaforma; inoltre sul sito www.legabasket.it troverete come sempre le informazioni utili e immediate, ovvero il tabellino play-by-play e il boxscore statistico aggiornato in tempo reale.

DIRETTA TRIESTE BRESCIA: RISULTATI E CONTESTO

Come detto Trieste Brescia è una partita interessante, che potrebbe ricalcare quanto visto l’anno scorso: l’Allianz per la seconda volta da quando è tornata nel massimo campionato, e passando attraverso una stagione pessima “salvata” dal lockdown, è riuscita a qualificarsi ai playoff, dando lustro al progetto di Eugenio Dalmasson che dopo il grande ciclo ha salutato, lasciando la panchina a Franco Ciani. Il quale si trova ad allenare un gruppo che sicuramente ha qualità e lo ha dimostrato in epoca recente, ma ora per l’appunto è chiamato al passo successivo, ovvero quello di confermarsi.

Brescia invece nell’ultimo campionato ha sofferto parecchio, ha cambiato allenatore in corsa ma non è riuscita a risollevarsi. Certo ha timbrato la salvezza che era comunque un traguardo non scontato, ma se pensiamo alla semifinale del 2018 – con anche finale di Coppa Italia – e alla stagione interrotta dalla pandemia è chiaro che il popolo della Leonessa si aspetti altro, quantomeno che la squadra sia competitiva per provare a entrare nei playoff. Anche per questo dunque trovarsi 0-3 dopo tre giornate di campionato non sarebbe l’ideale, vedremo cosa succederà questa sera…



