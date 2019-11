Diretta Trieste Brindisi/ Streaming video tv: Dalmasson cerca riscatto (Basket A1)

Trieste Brindisi, diretta dagli arbitri Denis Quarta, Guido Federico Di Francesco e Marco Vita, è la partita di basket per l’ottava giornata del campionato di Serie A in programma al PalaRubini-Allianz Dome alle ore 17.30 di oggi pomeriggio, domenica 10 novembre 2019. Scenari di classifica ben diversi al momento per queste due squadre: Trieste Brindisi ci presenta infatti i padroni di casa in difficoltà dopo la sconfitta contro Pistoia, mentre il successo ottenuto settimana scorsa da Brindisi contro i campioni d’Italia di Venezia ha confermato ancora una volta il valore e le ambizioni della Happy Casa. Dunque 10 punti con cinque vittorie e due sconfitte per i pugliesi, mentre Trieste (che ha già riposato) ha vinto solamente due delle partite finora disputate. Per i giuliani l’obiettivo principale deve essere la salvezza, mentre Brindisi punta innanzitutto alla Final Eight di Coppa Italia e poi naturalmente ai playoff.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Non sarà possibile assistere alla diretta tv di Trieste Brindisi, che non è tra le partite trasmesse per questa ottava giornata di campionato; tuttavia l’appuntamento classico per tutti gli appassionati è sulla piattaforma Eurosport Player, che fornisce a tutti gli abbonati l’intera gamma delle gare di Serie A in diretta streaming video. Dovrete dunque dotarvi di apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone per seguire la sfida, mentre sul sito ufficiale www.legabasket.it sono consultabili le informazioni utili come il tabellino play-by-play e le statistiche dei giocatori in campo al PalaRubini.

DIRETTA TRIESTE BRINDISI: IL CONTESTO

La diretta di Trieste Brindisi metterà dunque di fronte due squadre con esigenze opposte. Per i giuliani ha fatto male la sconfitta contro Pistoia, che era ancora ferma a zero: poteva essere l’occasione per scavare già un solco molto grande con l’ultimo posto, invece è arrivata la conferma che Trieste sarà una delle squadre che dovrà lottare per mantenere il posto nella massima categoria, anche se certamente c’è chi sta peggio. Il rischio dunque è quello di un campionato anonimo, perché avvicinare i playoff non sarà facile. Brindisi sarà il test per capire se questo è un sogno possibile, d’altro canto la Happy Casa cerca la vittoria per confermarsi nei piani più alti del campionato. I pugliesi tuttavia stanno facendo bene soprattutto in casa, ecco dunque che la partita di oggi potrebbe essere l’occasione per fare un significativo passo avanti anche lontano dal PalaPentassuglia.



