Diretta Trieste Brindisi/ Streaming video tv: rematch dei quarti playoff (basket A1)

DIRETTA TRIESTE BRINDISI: RIVINCITA ALLIANZ?

Trieste Brindisi si gioca, in diretta dall’Allianz Dome, alle ore 17:00 di domenica 26 settembre: è valida per la prima giornata nel campionato di basket Serie A1 2021-2022, e dunque le due squadre tornano a calcare il parquet dopo aver disputato la Supercoppa, come tutte le altre rappresentanti del massimo torneo. Supercoppa che ha confermato la bontà del progetto Happy Casa, capace di arrivare in semifinale e poi di andare ad un passo dall’eliminare Milano; non più una sorpresa, adesso la società pugliese sarà chiamata a fare il reale salto di qualità che significa innanzitutto confermarsi su questi livelli.

Anche l’Allianz però deve svoltare: l’anno scorso, contro ogni pronostico, i giuliani hanno centrato una splendida qualificazione ai playoff con un finale in ascesa, hanno aggiunto qualche valido elemento ad un roster rinnovato (anche nell’allenatore) e riproveranno dunque a entrare nelle prime otto di Serie A1, pur se poi il principale obiettivo resta la salvezza. Vedremo quindi quello che succederà nella diretta di Trieste Brindisi; aspettando che la partita si giochi, possiamo analizzare insieme alcuni dei temi principali che potrebbero emergere dal pomeriggio all’Allianz Dome.

DIRETTA TRIESTE BRINDISI STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE LA PARTITA DI BASKET

La diretta tv di Trieste Brindisi non sarà trasmessa sui canali della nostra televisione; la grande novità della stagione, per la Serie A1, riguarda comunque l’ingresso di Discovery + come broadcaster ufficiale, di conseguenza tutte le partite di campionato (come già è stato per la Supercoppa) saranno fornite da questa piattaforma tramite diretta streaming video. Ricordiamo poi che il sito www.legabasket.it mette a disposizione le informazioni utili sulla partita, in particolar modo il tabellino play-by-play e le statistiche dei giocatori aggiornate in tempo reale.

DIRETTA TRIESTE BRINDISI: SITUAZIONE E CONTESTO

La diretta di Trieste Brindisi ci presenta la riedizione del passato quarto di finale playoff: come detto l’Allianz aveva raggiunto la qualificazione alla post season e il suo settimo posto l’aveva portata a incrociare la Happy Casa, che aveva perso la volata per il primato nei confronti di Milano. La differenza era stata abbastanza netta: Brindisi si era presa la semifinale con un 3-0 nella serie, ma l’Allianz era già contenta di aver fatto quel passo visto che nel torneo precedente aveva rischiato palesemente la retrocessione.

Adesso, affidata a Franco Ciani che era l’assistente di Eugenio Dalmasson, riparte con rinnovato entusiasmo avendo aggiunto a roster Adrian Banks, che di Brindisi è stato la punta di diamante in attacco. Frank Vitucci ormai non ha più segreti, né la Serie A1 ne ha per lui: il tecnico dei pugliesi dovrà dimostrare come detto di potersi inserire nuovamente nella corsa alle prime quattro posizioni del campionato, il che significherebbe avere fattore campo nel primo turno dei playoff e provare ad esplorare la qualificazione alla finale scudetto, ovvero il passo ulteriore che ora molti degli addetti ai lavori, al netto di quanto possa essere difficile, si aspettano da questa squadra.

