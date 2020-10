Diretta Trieste Brindisi/ Streaming video tv: Vitucci per volare ancora (basket A1)

DIRETTA TRIESTE BRINDISI: PUGLIESI LANCIATI!

Trieste Brindisi, partita diretta dagli arbitri Lorenzo Baldini, Guido Giovannetti e Marco Vita, va in scena alle ore 19:30 di domenica 25 ottobre: è la quinta giornata nel campionato di basket Serie A1 2020-2021 e siamo sul parquet dell’Allianz Dome, dove l’Alma va a caccia di riscatto dopo aver perso a Brescia. Squadra che può ambire ai playoff, quella giuliana deve comunque trovare la sua giusta continuità per non rischiare di dover lottare in altri contesti, ovvero quelli che riguardano la salvezza; sembra ormai aver fatto il salto di qualità la Happy Casa, che vuole iscriversi alla corsa per lo scudetto e, passo dopo passo, sta effettivamente riuscendo a stare con le migliori.

Vedremo dunque come procederanno le cose nella diretta di Trieste Brindisi; aspettando che arrivi la palla a due possiamo sicuramente fare qualche rapida valutazione circa i temi principali che animeranno la serata dell’Allianz Dome.

DIRETTA TRIESTE BRINDISI IN STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Trieste Brindisi non è una di quelle che sono previste sui canali della nostra televisione in questo turno di campionato; per tutti gli appassionati di basket l’appuntamento classico rimane quello del portale Eurosport Player, al quale bisogna essere abbonati e che fornisce tutte le partite di Serie A1 in diretta streaming video, tramite l’utilizzo di dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone.

Inoltre sul sito ufficiale www.legabasket.it potrete consultare liberamente le sezioni dedicate a classifica, calendario del torneo, tabellino play-by-play e statistiche dei giocatori impegnati sul parquet.

DIRETTA TRIESTE BRINDISI: RISULTATI E CONTESTO

Trieste Brindisi è una partita che può rappresentare un altro esame di maturità per la banda di Frank Vitucci: la Happy Casa ha iniziato il suo campionato perdendo al Taliercio, ma poi ha messo insieme tre vittorie consecutive tra cui, ultima, quella dominante contro Treviso. I pugliesi, lanciati nel massimo campionato da Piero Bucchi e passati anche per le mani di Meo Sacchetti, sembrano potersi inserire nell’élite del basket italiano; si tratta di un gruppo che ha perso i pezzi strada facendo ma che ha sempre lottato per i playoff, peccato che la scorsa stagione sia stata cancellata perché Brindisi stava riuscendo a competere per qualcosa di grande, come dimostrato dalla finale di Coppa Italia disputata.

Trieste come detto è una delle squadre che ambiscono a stare insieme al gruppo dei playoff: li aveva raggiunti nella stagione da neopromossa stupendo tutti, ma l’ultimo anno invece si era rivelato negativo e il rischio concreto di ritrovarsi in Serie A2 c’era tutto. In questo senso il lockdown, almeno dal punto di vista delle prestazioni sportive, ha dato una mano ad Eugenio Dalmasson che ha potuto ricostruire un roster credibile andando all’assalto dell’obiettivo, adesso si tratta di capire se l’Alma riuscirà davvero a entrare nelle prime otto della classifica.



© RIPRODUZIONE RISERVATA