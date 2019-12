Diretta Trieste Cantù/ Streaming video tv: l’Alma può solo vincere (basket Serie A1)

Trieste Cantù è in diretta dall’Allianz Dome, e si gioca alle ore 19:00 di domenica 22 dicembre: siamo nella 14^ giornata del campionato di basket Serie A1 2019-2020 e ci avviciniamo pertanto alla conclusione del girone di andata. La sfida potrebbe essere derubricata a incrocio delicato per la salvezza, in realtà la Cinelandia San Bernardo arriva da due vittorie consecutive (contro Varese e Treviso) ottenute sfruttando il fatto di aver giocato al PalaBancoDesio, e dunque ha davvero tanta fiducia per un impegno che potrebbe addirittura portarla ad aumentare le speranze di qualificazione alla Final Eight di Coppa Italia. Domenica scorsa l’Alma ha mancato una vittoria esterna che sembrava già apparecchiata, ha perso in volata sul parquet di Reggio Emilia e si è ulteriormente complicata la vita: adesso i giuliani sono stati staccati anche da Pistoia restando da soli al penultimo posto in classifica, attualmente sarebbero retrocessi e dunque non possono fare altro che vincere per risalire la corrente, sfruttando un turno sulla carta abbordabile. Vedremo dunque in che modo andranno le cose nella diretta di Trieste Cantù, intanto possiamo provare ad analizzare i temi principali della partita.

Come abbiamo già detto, in Trieste Cantù sono i brianzoli a entrare meglio: la Cinelandia San Bernardo ha ottenuto due vittorie di grande peso specifico. La prima perché arrivata nel sempre caldissimo derby contro Varese, una sfida che esula da qualunque contesto di classifica o del momento; la seconda perché la squadra di Cesare Pancotto è stata sotto praticamente per 38-39 minuti contro un’avversaria tostissima come Treviso, eppure è riuscita a fare il colpo grosso e, salendo a quota 10 punti, esplora appunto la possibilità di giocare la Coppa Italia che comunque sarebbe un obiettivo “di passaggio”. Trieste ha bisogno di darsi una svegliata, perché ha già mancato tante occasioni: vincere a Reggio Emilia avrebbe significato restare agganciata a Pistoia e, anche se sarebbe stata comunque in zona retrocessione, l’Allianz avrebbe comunque messo pressione al gruppetto davanti a lei e avrebbe dovuto recuperare una gara in meno. Adesso invece la squadra di Eugenio Dalmasson sa di dover affrontare questo impegno contro Cantù come se fosse un’ultima spiaggia: c’è ancora tempo per recuperare ma sicuramente la salvezza va costruita a partire da queste partite.



